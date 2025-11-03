Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos, como ser clientes de bancos o casas comerciales específicas.

Durante noviembre, distintas gasolineras implementaron una serie de descuentos en bencina con el objetivo de aliviar el gasto de los conductores ante el constante aumento del precio de los combustibles.

En ese contexto, las rebajas varían según la empresa y el tipo de convenio, pudiendo alcanzar hasta $300 por litro en algunos casos.

Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos, como ser clientes de bancos o casas comerciales específicas, pertenecer a cajas de compensación o utilizar aplicaciones móviles de instituciones financieras asociadas.

Revisa cómo ahorrar hasta $300 por litro de bencina en noviembre

Shell

Primera compra: Durante todo noviembre, Shell ofrece un descuento de $50 por litro en la primera compra realizada a través de la app Micopiloto, con un tope de 70 litros por transacción.

Tarjeta Líder BCI: Todos los martes, pagando con esta tarjeta mediante Micopiloto, se obtiene un descuento de $120 por litro, con un máximo de una carga al día y dos al mes, y un límite de $7.000 de rebaja.

Tenpo: Los viernes, pagando con tarjeta Tenpo (prepago o crédito) en la app Micopiloto, se accede a un descuento desde $50 por litro, con tope de $4.000 por carga y hasta dos veces al mes.

Prepago Los Héroes: Los sábados, se ofrece una devolución de $100 por litro con un límite mensual de $5.000, usando la app Micopiloto.

Banco BICE: Cada domingo, pagando con tarjeta de crédito Banco BICE a través de Micopiloto, se obtiene $100 de descuento por litro, con un máximo de dos cargas y $5.000 al mes.

Falabella: Al pagar con CMR Falabella mediante Micopiloto, los usuarios acumulan hasta el triple de CMR Puntos.

Cumpleaños: Los usuarios de Micopiloto reciben $50 de descuento por litro el día de su cumpleaños, beneficio válido hasta seis días después.

Petrobras

Mercado Pago: Todos los días hay un 25% de descuento por litro pagando con QR de Mercado Pago en estaciones adheridas, usando el código PETROMPQR. Tope de $4.000.

Banco Consorcio: Los lunes, pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio, se aplica un descuento de $150 por litro, con un tope de $10.000.

ABC Visa: Los martes, descuento de $170 por litro pagando con tarjeta de crédito ABC Visa, con un máximo de $10.000, reflejado como abono en el estado de cuenta.

Banco Ripley: Todos los miércoles, descuento de hasta $150 por litro pagando con tarjeta Banco Ripley.

La Polar: Los jueves, $170 de descuento por litro pagando con tarjeta La Polar, con un límite de $10.000.

Itaú: Los viernes, $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Itaú mediante billeteras digitales (celular o smartwatch), con un tope de $6.000.

Sbpay: Los sábados, $150 de rebaja por litro con tarjeta Sbpay, con un máximo de $15.000 por mes.

Hites: Los domingos, $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Hites, con tope mensual de $5.000.

Copec