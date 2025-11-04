Ferias laborales gratuitas del Sence: revisa dónde se realizarán, las fechas y cómo inscribirte

La entidad anunció las próximas fechas de sus actividades en cuatro regiones del país, que se realizarán tanto presencialmente como en línea.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se destaca como uno de los principales organizadores de ferias laborales en Chile con diversas oportunidades para encontrar un nuevo empleo o cambiar de trabajo hacia empresas similares o de distintos rubros.

Además, Sence cuenta con un portal web donde los trabajadores pueden buscar capacitaciones, acceder a subsidios, certificar su experiencia laboral y conocer las oportunidades de empleo disponibles en las próximas ferias laborales que se realizarán en distintas regiones del país.

En ese contexto, la entidad anunció las próximas ferias laborales que se llevarán a cabo de manera presencial y virtual en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, Los Ríos y Aysén, brindando a los interesados la posibilidad de participar según su conveniencia.

Ferias laborales gratuitas del Sence: revisa las fechas y cómo inscribirte

Región Metropolitana



La feria laboral se realizará de manera presencial los días 18 y 19 de noviembre, entre las 10:00 y las 16:00 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) de Santiago. La participación en línea estará disponible del 18 al 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región de Coquimbo



El evento presencial se llevará a cabo el 6 de noviembre, desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, en la Plaza de Armas de La Serena. La modalidad virtual estará habilitada del 6 al 8 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región de Los Ríos



La feria se efectuará de manera presencial el 20 de noviembre en Valdivia, con hora y dirección por confirmar. La participación en línea estará disponible del 20 al 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región de Aysén



El evento se realizará tanto presencial como virtual en Chile Chico, en una fecha y lugar que aún serán confirmados.

Toda la información sobre las ferias laborales está disponible en el portal de la Bolsa Nacional de Empleo EN ESTE LINK.