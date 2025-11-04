Los productos con mayor presencia de marcas falsificadas en los malls chinos son perfumería, alimentos y productos de limpieza

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) publicó el informe Observación de Malls Chinos 2025, en respuesta al notable crecimiento de este tipo de establecimientos en las principales ciudades de Chile durante los últimos años, y en el cual también se dieron a conocer las marcas más falsificadas que se venden en estos locales.

El estudio se realizó en septiembre de 2025, e incluyó la observación directa de 62 locales comerciales distribuidos por todo el país, con mayor concentración en la Región Metropolitana.

Uno de los principales hallazgos fue que en el 45,1% de los locales analizados se detectaron productos falsificados o de procedencia incierta. Esto también se refleja en detalles simples, como las instrucciones de uso. Por ejemplo, el 91,9% de los malls chinos comercializa juguetes, pero solo la mitad ofrece información en español.

En el caso de los artículos electrónicos vendidos, en el 85,5% de los locales, apenas el 35,8% cuenta con certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile (SEC).

Las 10 marcas más falsificadas en los malls chinos en Chile

Respecto a la piratería, los sectores con mayor presencia de marcas falsificadas en los mall chinos son perfumería, alimentos y productos de limpieza, lo que se relaciona con la falta de certificaciones y la ausencia de instrucciones en español en los empaques.

Entre las marcas falsificadas encontradas se incluyen Carolina Herrera, Jean Paul Cartier y Paris Hilton en perfumería; Lays, Starbucks y Oreo en alimentos; y Clorox, Cif y Clorinda en limpieza.

En el rubro de vestuario, también se detectaron productos que pretendían ser de marcas como Louis Vuitton, Lacoste y Anta.