Incluye la RM: las 10 regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este miércoles y jueves

La Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile) emitió dos avisos por tormentas eléctricas para 10 regiones de la zona centro y sur del país durante este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.
Esto, a raíz de una baja segregada, la cual provocará frío, lluvia, vientos y probables granizos en ciertos sectores.
De acuerdo al pronóstico del tiempo, este fenómeno se hará sentir primero en el sur, desde la tarde de este miércoles en estas regiones:
- La Araucanía (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).
- Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).
- Los Lagos (Precordillera, Cordillera).
La regiones que tendrán tormentas eléctricas a partir de este jueves 6 de noviembre
Además de ello, desde MeteoChile emitieron otro aviso por tormentas eléctricas para siete regiones del país, incluyendo a la Región Metropolitana.
Los efectos de la tormenta se concentrarán “preferentemente durante la tarde-noche (jueves 6) con precipitaciones aisladas”. En este marco, se podrían registrar rachas de viento de hasta 40 km/h.
Estas son las siete regiones que tendrían tormentas eléctricas este jueves:
- Región de Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera.
- Región de Valparaíso: Cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos, cordillera.
- Región Metropolitana: Cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
- Región de O’Higgins: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
- Región del Maule: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
- Región de Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
- Región del Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
¿A qué hora comenzaría la lluvia en Santiago?
Según el pronóstico de la DMC, la lluvia llegaría a Santiago durante la tarde del jueves 6, la cual se extendería hasta la noche de aquella jornada, cuya mínima será de 10 °C y la máxima de 19 °C
“El peak se producirá cerca de las 18:00 o 19:00; algo parecido a lo que ocurrió el viernes pasado (31 de octubre), aunque esta vez podríamos tener mayor presencia de precipitaciones en otros sectores”, detalló el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.