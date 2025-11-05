Secciones
Incluye la RM: las 10 regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este miércoles y jueves

La DMC emitió dos avisos sobre posibles tormentas eléctricas. Revisa a qué hora se hará sentir este fenómeno en Santiago y en las regiones de la zona centro y sur del país.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

La Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile) emitió dos avisos por tormentas eléctricas para 10 regiones de la zona centro y sur del país durante este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

Esto, a raíz de una baja segregada, la cual provocará frío, lluvia, vientos y probables granizos en ciertos sectores.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, este fenómeno se hará sentir primero en el sur, desde la tarde de este miércoles en estas regiones:

  • La Araucanía (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).
  • Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).
  • Los Lagos (Precordillera, Cordillera).

La regiones que tendrán tormentas eléctricas a partir de este jueves 6 de noviembre

Además de ello, desde MeteoChile emitieron otro aviso por tormentas eléctricas para siete regiones del país, incluyendo a la Región Metropolitana.

Los efectos de la tormenta se concentrarán “preferentemente durante la tarde-noche (jueves 6) con precipitaciones aisladas”. En este marco, se podrían registrar rachas de viento de hasta 40 km/h.

Estas son las siete regiones que tendrían tormentas eléctricas este jueves:

  • Región de Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera.
  • Región de Valparaíso: Cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos, cordillera.
  • Región Metropolitana: Cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
  • Región de O’Higgins: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
  • Región del Maule: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
  • Región de Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
  • Región del Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.

¿A qué hora comenzaría la lluvia en Santiago?

Según el pronóstico de la DMC, la lluvia llegaría a Santiago durante la tarde del jueves 6, la cual se extendería hasta la noche de aquella jornada, cuya mínima será de 10 °C y la máxima de 19 °C

“El peak se producirá cerca de las 18:00 o 19:00; algo parecido a lo que ocurrió el viernes pasado (31 de octubre), aunque esta vez podríamos tener mayor presencia de precipitaciones en otros sectores”, detalló el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.

