Incluye la RM: las 10 regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este miércoles y jueves

La DMC emitió dos avisos sobre posibles tormentas eléctricas. Revisa a qué hora se hará sentir este fenómeno en Santiago y en las regiones de la zona centro y sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile) emitió dos avisos por tormentas eléctricas para 10 regiones de la zona centro y sur del país durante este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

Esto, a raíz de una baja segregada, la cual provocará frío, lluvia, vientos y probables granizos en ciertos sectores.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, este fenómeno se hará sentir primero en el sur, desde la tarde de este miércoles en estas regiones:

La Araucanía (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

(Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera). Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

(Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera). Los Lagos (Precordillera, Cordillera).

La regiones que tendrán tormentas eléctricas a partir de este jueves 6 de noviembre

Además de ello, desde MeteoChile emitieron otro aviso por tormentas eléctricas para siete regiones del país, incluyendo a la Región Metropolitana.

Los efectos de la tormenta se concentrarán “preferentemente durante la tarde-noche (jueves 6) con precipitaciones aisladas”. En este marco, se podrían registrar rachas de viento de hasta 40 km/h.

Estas son las siete regiones que tendrían tormentas eléctricas este jueves:

Región de Coquimbo : Precordillera y valles precordilleranos, cordillera.

: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera. Región de Valparaíso: Cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos, cordillera.

Cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos, cordillera. Región Metropolitana: Cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.

Cordillera costa, valle, precordillera, cordillera. Región de O’Higgins: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.

Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera. Región del Maule : Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.

: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera. Región de Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.

Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera. Región del Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.

¿A qué hora comenzaría la lluvia en Santiago?

Según el pronóstico de la DMC, la lluvia llegaría a Santiago durante la tarde del jueves 6, la cual se extendería hasta la noche de aquella jornada, cuya mínima será de 10 °C y la máxima de 19 °C

“El peak se producirá cerca de las 18:00 o 19:00; algo parecido a lo que ocurrió el viernes pasado (31 de octubre), aunque esta vez podríamos tener mayor presencia de precipitaciones en otros sectores”, detalló el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.