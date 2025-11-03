Las precipitaciones afectarán a casi toda la RM, excepto Melipilla y Curacaví, donde los cielos permanecerían simplemente nublados.

En los próximos días, el intenso calor que se había sentido recientemente en Santiago dará paso a temperaturas más frescas, ya que se espera al menos un día de lluvia en la Región Metropolitana y en otras diez regiones del país.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los cielos permanecerán mayormente nublados o con nubosidad parcial, y la temperatura máxima de la semana alcanzará solo los 25 °C.

Este cambio se debe a una baja segregada que provocará condiciones inestables desde Coquimbo hasta la Región de Los Lagos.

Vuelve la lluvia a Santiago: revisa cuándo podrían producirse granizos y tormentas eléctricas

De acuerdo con los pronósticos, el jueves 6 de noviembre se esperan lluvia en todo Santiago. Según Meteochile, las precipitaciones comenzarían en la tarde y se prolongarían hasta la noche.

La lluvia afectaría casi toda la RM, excepto Melipilla y Curacaví, donde los cielos permanecerían simplemente nublados.

Hasta el momento, los modelos indican que se tratará principalmente de chubascos, y según Meteored, en algunas zonas de la cordillera y precordillera podrían registrarse tormentas eléctricas.

Asimismo, desde la plataforma señalaron que un segundo núcleo frío podría llegar durante el fin de semana, provocando nuevas tormentas en las regiones de la zona central y sur del país.

“Es parecido a lo que pasó el viernes, aunque ahora podría ser un poquitito más generoso en cuanto a los montos de precipitación“, explicó el periodista experto en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

“La probabilidad de precipitaciones no es durante todo el día, así que en la mañana tendremos harta nube, algunos claros de sol cerca del mediodía y la probabilidad de precipitaciones está entre las 4 de la tarde y las 23:00 horas“, dijo.

“Ojo con las granizadas y con la probabilidad de tormentas eléctricas“, alertó Sepúlveda sobre el fenómeno que se registraría en Santiago.