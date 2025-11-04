Regresan las precipitaciones a la zona centro: revisa cuánto lloverá este jueves en Santiago

Según el pronóstico meteorológico, se espera la llegada de un sistema frontal que dejará lluvias y vientos moderados.

Durante este jueves, la zona centro del país volverá a recibir precipitaciones después de varios días con condiciones secas y cálidas, por lo que surge la inquietud sobre cuánto lloverá en Santiago.

Según el pronóstico meteorológico, se espera la llegada de un sistema frontal que dejará ocho milímetros de precipitaciones en la capital, acompañado de vientos moderados, especialmente durante la tarde y noche.

Junto a ello, las temperaturas descenderán levemente, marcando una jornada más fría y húmeda de lo habitual para estos días primaverales.

Específicamente y de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el jueves 6 de noviembre, la capital amanecerá con nubosidad y durante la tarde el cielo estará “cubierto y con chubascos aislados y con vientos entre 25 y 40 km/h”, los que se mantendrán hasta la noche.

En tanto, desde el prestigioso Instituto Meteorológico de Noruega, informaron que las precipitaciones afectarán en gran medida a ciudades como Rancagua y Santiago con al menos 8,3 milímetros (mm).

Junto a ello, de acuerdo a los pronósticos, la mayor cantidad de precipitaciones en el centro de la capital se concentrarán entre o se concentrarán entre las 15:00 y 21:00 horas.

“El jueves se mantiene esta probabilidad de precipitaciones del tipo chubascos, que son estas nubadas que se dan por momentos, por sectores, especialmente desde la Cordillera de la Costa hacia el interior, pensando en la zona central”, explicó el periodista experto en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

Asimismo recalcó que a “gran parte de la Región Metropolitana tendrá precipitaciones, algunas comunas van a tocar unas gotitas, otras van a tocar una buena nubada que puede acumular un par de mm, con la probabilidad de tormentas eléctricas, lo que incluye granizos, truenos y relámpagos”.

Finalmente, el especialista indicó que el viernes regresarán las condiciones más cálidas, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima que alcanzará los 24 °C.