Averigua si tu esmalte de uñas es cancerígeno: el ISP ordenó retirar 39 modelos del mercado

El ISP instruyó detener de inmediato la fabricación, importación, distribución y comercialización de los esmaltes de uña que contienen el compuesto potencialmente cancerígeno.

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó retirar del mercado nacional un total de 39 esmaltes de uñas de distintas marcas, tras confirmar que contienen una sustancia prohibida desde 2022, ya que pone en riesgo la seguridad de los consumidores.

De acuerdo con lo detallado por el ISP, adoptó la medida a raíz de los resultados entregados tras la fiscalización que se hizo a los productos, durante el cual se comprobó la presencia de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).

El TPO es un compuesto químico que funciona como un fotoiniciador. En concreto, se trata de una sustancia que reacciona a la luz UV con el propósito de endurecer rápidamente los geles y lacas permanentes.

Según precisó el ISP, el TPO fue clasificado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) como una sustancia que potencialmente puede causar efectos nocivos a largo plazo, incluyendo la posibilidad de ser cancerígeno o afectar la fertilidad.

La sustancia “fue vetada debido a que puede generar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias, además de posibles efectos a largo plazo en la salud“, señaló el ISP en un comunicado.

A la vez, instruyó detener de inmediato la fabricación, importación, distribución y comercialización de estos productos, además de iniciar el retiro voluntario desde los puntos de venta.

De igual forma, recomendó a los usuarios no utilizar los esmaltes afectados y consultar con un profesional de salud en caso de presentar reacciones adversas.

Marca de esmalte de uñas que el ISP ordenó retirar

El ISP precisó que las marcas de esmalte de uñas que se deben retirar del mercado son las siguientes: