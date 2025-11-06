Averigua si tu esmalte de uñas es cancerígeno: el ISP ordenó retirar 39 modelos del mercado

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó retirar del mercado nacional un total de 39 esmaltes de uñas de distintas marcas, tras confirmar que contienen una sustancia prohibida desde 2022, ya que pone en riesgo la seguridad de los consumidores.
De acuerdo con lo detallado por el ISP, adoptó la medida a raíz de los resultados entregados tras la fiscalización que se hizo a los productos, durante el cual se comprobó la presencia de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).
El TPO es un compuesto químico que funciona como un fotoiniciador. En concreto, se trata de una sustancia que reacciona a la luz UV con el propósito de endurecer rápidamente los geles y lacas permanentes.
Según precisó el ISP, el TPO fue clasificado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) como una sustancia que potencialmente puede causar efectos nocivos a largo plazo, incluyendo la posibilidad de ser cancerígeno o afectar la fertilidad.
La sustancia “fue vetada debido a que puede generar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias, además de posibles efectos a largo plazo en la salud“, señaló el ISP en un comunicado.
A la vez, instruyó detener de inmediato la fabricación, importación, distribución y comercialización de estos productos, además de iniciar el retiro voluntario desde los puntos de venta.
De igual forma, recomendó a los usuarios no utilizar los esmaltes afectados y consultar con un profesional de salud en caso de presentar reacciones adversas.
Marca de esmalte de uñas que el ISP ordenó retirar
El ISP precisó que las marcas de esmalte de uñas que se deben retirar del mercado son las siguientes:
- Color Club Gel Matte-ified Gel / Esmalte Gel Top Coat Mate.
- Color Club Gel One&Done No Wipe Top Coat / Esmalte Gel Top Sin Capa.
- Color Club Gel Soak-Off Gel Polish / Esmalte de Uñas Gel.
- Color Club Gel Soak-Off Gel Polish / Esmalte de Uñas Gel II.
- Perfect Wow Top Coat, Esmalte de Uñas.
- Tammy Taylor Nails Miracle Manicure Base Coat Gel for Natural Nails / Base para Uñas Naturales Miracle Manicure.
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gelpolish / Esmalte Gel de Uñas.
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Art Paint / Pintura Gel para Diseño.
- Missi Beauty Gel Polish Matte Top, Esmalte para Uñas.
- Missi Beauty LED Gel Polish (No Wipe Top), Esmalte para Uñas.
- Kiara Sky Velvet Non Wipe Gel Top Coat, Esmalte de Uñas.
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Polish.
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Polish / Esmalte Gel de Uñas Ediciones Limitadas.
- Tammy Taylor Nails Top Gel Plus / Top para Uñas Gel.
- Nail Pro Soak Off No-Wipe Top Coat / Esmalte de Uñas Top Coat.
- Kara UV Gel Polish Top Coat Matte, Esmalte de Uñas.
- Yuppi UV Gel Matte Top, Esmalte de Uñas.
- Recubridor de Uñas Biobuilder Gel.
- Recubridor de Uñas Spider Gel Mia Secret.
- Light Elegance Builder Gel, Gel de Construcción.
- EzFlow TruGel No-cleanse Top Coat / Esmalte de Uñas Capa Superior Nocleanse.
- Esmalte de Uñas Lucky Lily.
- LegacyNails UV Perfect Matte Top Coat / Esmalte UV Terminado Mate.
- LegacyNails Brilliant Finish Gel, Esmalte de Uñas.
- Gel Polish Gel Color UV-LED, Maxbelle, Esmalte Permanente de Uñas.
- Esmalte Permanente para Uñas Maxbelle Gel Color UV-LED Top Coat.
- Color Style UV Base Coat Nail Polish / Base UV de Esmalte de Uñas Permanente UV.
- Top Coat Matte Esmalte Permanente Uñas Max Belle.
- Esmalte Permanente Uñas Base Coat Maxbelle.
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Polish Limited Edition 2019 / Esmalte Gel de Uñas Ed. Limitada 2019.
- Beyond Gel Soak-Off Gel Polish, Esmalte de Uñas.
- Cherimoya UV/LED Top Coat, Sellante de Esmalte Permanente de Uñas.
- Cherimoya UV/LED Base Coat, Base de Esmalte Permanente de Uñas.
- Cherimoya UV/LED Finish Gel, Top de Gel Construcción.
- Cherimoya UV/LED Top Coat, Sellante de Esmalte Permanente de Uñas.
- Cherimoya UV/LED Gel Esmalte Permanente.
- Cherimoya UV/LED Top Coat Esmalte Permanente.
- Cherimoya UV/LED Base Coat Esmalte Permanente.
- Cherimoya UV/LED Matte Top Coat Esmalte Permanente.