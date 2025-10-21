La alerta del ISP por el aumento en consumo de medicamentos para bajar de peso

La directora del ISP, Fresia Ferreccio, planteó que el consumo de medicamentos o sustancias no reguladas para bajar de peso “representa un riesgo sanitario significativo para la salud de las personas”.

El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó sobre el aumento del consumo de medicamentos para bajar de peso sin supervisión médica en el país, así como la adquisición de productos no autorizados a través de internet o mediante canales informales.

Tras aludir a la Encuesta Nacional de Salud 2017, que reveló que el 39,8% de la población chilena presenta sobrepeso, el 31,2% obesidad y el 3,2% obesidad mórbida, el ISP planteó que “este escenario ha llevado a muchas personas a buscar soluciones para bajar de peso, frecuentemente por motivos estéticos“, lo que ha incidido en el incremento del uso indiscriminado de estos medicamentos.

La directora del ISP, Fresia Ferreccio, planteó que el consumo de “medicamentos milagrosos” o sustancias no reguladas adquiridas en ferias, redes sociales o sitios web, “representa un riesgo sanitario significativo para la salud de las personas que los utilizan“.

En esa línea, el organismo recordó que “los medicamentos para bajar de peso, también conocidos como fármacos contra la obesidad, son sustancias diseñadas para apoyar la pérdida de peso cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no han sido efectivos“.

De acuerdo con lo detallado por el ISP, estos medicamentos actúan mediante diversos mecanismos:

Supresores del apetito: reducen la sensación de hambre.

Inhibidores de la absorción de grasas: impiden que el cuerpo absorba parte de las grasas consumidas.

Moduladores del metabolismo: aumentan el gasto energético o modifican la forma en que el cuerpo procesa los alimentos.

ISP y los peligros de los medicamentos para bajar de peso

A la vez, el Instituto de Salud Pública enfatizó que el uso de estos medicamentos para bajar de peso “está indicado solo para personas con un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30, o igual o superior a 27 en presencia de comorbilidades como diabetes tipo 2 o hipertensión arterial“.

Además, advirtió que el consumo de medicamentos para el control del peso puede provocar efectos adversos. Entre ellos se cuentan:

Aumento de la presión arterial o del ritmo cardíaco.

Problemas gastrointestinales, hepáticos o del sueño.

Cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, ansiedad, inquietud, nerviosismo, entre otros.

Interacciones con otros medicamentos.

Al ahondar en este punto, el ISP recalcó que, por ello, el uso de estos medicamentos sin indicación y supervisión médica está totalmente desaconsejado.

Sostuvo, a la vez, que “el uso de medicamentos para bajar de peso debe ser especialmente cauteloso en poblaciones vulnerables, debido a un mayor riesgo de efectos adversos“.

En particular, llamó a estar alerta con:

Niños, niñas y adolescentes

Muy pocos medicamentos están aprobados para este grupo etario.

Personas mayores (65+)

Presentan una mayor sensibilidad a efectos secundarios de estos fármacos.

Riesgo aumentado de polifarmacia (uso de muchos medicamentos de manera conjunta).

Personas con enfermedades crónicas

Hipertensión: riesgo de crisis hipertensivas o interferencia con el tratamiento antihipertensivo.

Diabetes: pueden requerir ajustes en el esquema de su terapia habitual.

Cardiovascular: algunos medicamentos están contraindicados en personas con problemas cardiovasculares.

Reducción de la eficacia cuando se utilizan de manera conjunta con otros fármacos.

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

No se recomienda el uso de medicamentos para bajar de peso en embarazadas.

Los medicamentos consumidos en etapa de embarazo o lactancia podrían traspasar la placenta, llegando al feto, o traspasarse al recién nacido mediante la leche materna, por lo tanto, no se recomienda usarlos en esta población.

Recomendaciones del ISP

Junto con emitir la alerta sobre el aumento del consumo de medicamentos para bajar de peso sin que exista una supervisión médica, el ISP entregó una serie de recomendaciones para que las personas aborden el tema con la seriedad que requiere: