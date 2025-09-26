Alarma en el ISP: cómo es y qué contiene la droga camuflada como sticker infantil

Debido al alto riesgo para la salud pública, la entidad activó una alerta nacional para prevenir su circulación y avanzar en su regulación legal.

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó la presencia en Chile de una nueva y peligrosa droga presentada en formato de sticker infantil. Su diseño colorido y atractivo podría captar fácilmente la atención de niños y adolescentes.

Los análisis realizados detectaron que estos stickers contenían una mezcla inusual de cocaína, ketamina y delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), una combinación que intensifica los efectos de cada sustancia y representa un alto riesgo para la salud.

“Es la primera vez que se detectan estas drogas ilícitas en este tipo de matriz, y la importancia radica en que pueden resultar atractivos para menores, quienes accidentalmente podrían entrar en contacto con ellas”, alertó Boris Duffau, jefe del Departamento de Salud Ambiental del ISP.

Debido a lo anterior, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) indicó que “la presencia simultánea de esas sustancias en un soporte adhesivo constituye un hecho inédito y de alto riesgo, que puede generar consecuencias graves para la salud, incluso en casos de exposición involuntaria”.

Frente a esta situación de la droga en sticker infantil, el Sistema de Alerta Temprana emitió una advertencia dirigida a diversas instituciones públicas y privadas, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias vinculadas a esta nueva droga.

El ISP, en su función como Laboratorio Nacional de Referencia, tiene la responsabilidad de analizar las sustancias incautadas por las fuerzas policiales a nivel nacional. Cuando se identifica una nueva composición química, se notifica al Ministerio del Interior para que evalúe su incorporación a la Ley 20.000. Esto permite que quienes posean estas sustancias puedan ser formalizados y enfrentar sanciones judiciales.