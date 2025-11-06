Cuentas bancarias bajo la lupa: revisa ACÁ si el SII recibió tus datos por exceso de transferencias

Esta nueva legislación, tiene por objetivo reducir la evasión fiscal, regular el comercio informal y combatir el crimen organizado.

Tras la promulgación de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias (Ley N.º 21.713), conocida como la Ley de las 50 transferencias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) implementó una plataforma para revisar si la entidad fiscalizadora recibió tus datos de pagos electrónicos.

Esta nueva legislación, que tiene por objetivo reducir la evasión fiscal, regular el comercio informal y combatir el crimen organizado, establece un mecanismo de control a través de las instituciones bancarias.

En concreto, si una persona recibe más de 50 transferencias provenientes de distintos RUT en un mes, o más de 100 en un período de seis meses, el banco deberá informar al SII.

Sin embargo, la ley excluye ciertos casos de esta fiscalización. No se considerarán las actividades solidarias, rifas escolares, cuotas para eventos sociales o familiares, recaudaciones comunitarias para pagar gastos comunes ni los pagos de cuotas a tesoreros de curso o clubes deportivos.

Por esta razón, quienes sospechen haber superado el límite de transferencias ya pueden verificar si fueron reportados al SII por su entidad bancaria.

Revisa ACÁ si el SII recibió tus datos por exceso de transferencias

Para revisar si el SII fue informado por tu banco respecto a los movimientos de tu cuenta y transferencias bancarias recibidas, debes seguir estos pasos: