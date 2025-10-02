Compras online en el extranjero con IVA: las plataformas inscritas y cómo se aplicará el impuesto

La norma empezará a ser aplicada a todas las compras inferiores a USD 500 a partir del 25 de octubre.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que las principales plataformas de comercio online, que representan el 90% del mercado, ya se inscribieron para comenzar a aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras inferiores a los 500 dólares a partir del 25 de octubre

Entre estas plataformas destaca AliExpress, que representa el 78% del total de estas compras de bienes de hasta 500 dólares que se realizan de manera remota desde Chile. A ella, se agregan Amazon, Shein y Temu, Shopee, Elseiver​, Its Elementary, Regina Margherita y Everichgroup.

Desde el SII destacaron que los beneficios de comprar en los comercios adheridos, ya que ésta sumará 19% de IVA a ventas hasta 500 dólares desde Chile; al llegar al país, la compra estará exenta de aranceles e IVA a la importación; y compra pasará directo al proceso de Aduanas, sin trámites adicionales de cobro.

En caso contrario, será el consumidor quien deberá realizar el trámite de pago de IVA para su importación, además de concurrir a Aduanas para poder “liberar” su envío.

Cómo se aplicará el IVA a las compras online en el extranjero

El IVA se aplicará sobre el costo total de la compra, incluyendo el valor del producto y los costos de envío o flete.

Así, en caso de comprar un producto a un precio de USD 30, este tendrá un valor final de USD 35,7 con la aplicación del 19% del IVA.

Carolina Saravia, directora subrogante del SII, destacó “el llamado a los consumidores finales es, entonces, a preferir realizar sus compras a través de las plataformas y comercios inscritos ante el SII, porque de esta forma contribuimos a reducir la evasión y el comercio informal, lo que permite asegurar los recursos necesarios para el financiamiento de diversas políticas públicas, que van en beneficio del país”.

Desde el 25 de octubre, las plataformas inscritas comenzarán a recargar el IVA en las compras de bienes de hasta 500 dólares, para luego declarar y pagar este impuesto de manera mensual o trimestral, a través del sitio web del SII.