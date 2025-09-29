SII reporta impuestos de influencers: monto roza los $1.400 millones luego de duplicar cifra en comparación a 2024

Más de 9.700 influencers declararon Renta este año, de los cuales casi 3.000 se trataban de nuevos declarantes.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que, durante la Operación Renta 2025, los influencers y creadores de contenido digital pagaron más de $1.387 millones en impuestos, lo que representa un incremento del 52% en comparación con el año anterior. Esta cifra se explica, en parte, por el aumento sostenido en el número de personas que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias en este sector.

En total, 9.752 influencers declararon Renta este año, más del doble que en 2024, cuando lo hicieron 4.679. Del total en este 2025, 2.939 de ellos se trataron de nuevos declarantes.

“Cada año, estamos ampliando el universo de influencers que estamos analizando, pero también son más quienes están cumpliendo con su declaración de Renta de manera voluntaria, lo que es una muy buena noticia para el sistema tributario porque estamos mejorando el cumplimiento tributario voluntario”, afirmó la Directora (S) del SII, Carolina Saravia.

El universo total de contribuyentes monitoreados por el SII en este segmento llegó a 31.595, un 86% más que el año pasado, donde llegaron solo a 17 mil.

De los declarantes, 846 debieron pagar impuestos, mientras que 7.270 solicitaron devolución. Además, entre los contribuyentes con abonos y saldos mensuales en cuentas financieras superiores a $52 millones, se identificaron 190 personas calificadas como influencers. De ellas, 94 estaban obligadas a declarar, y 90 lo hicieron.

En cuanto al cumplimiento entre quienes estaban legalmente obligados a declarar Renta, el SII identificó 1.970 casos, de los cuales el 76,1% cumplió, lo que marca una mejora de más de ocho puntos porcentuales respecto del año anterior (68%).

Sin embargo, 471 influencers no presentaron su pago de impuestos correspondiente, enfrentando actualmente procesos de revisión y fiscalización, con posibles sanciones que incluyen intereses y multas de hasta un 30% del monto no declarado.

La autoridad recalcó que el comportamiento tributario de los influencers es especialmente relevante “porque se trata de personas reconocidas por la ciudadanía, por lo que sus acciones tienen un efecto ejemplificador relevante”.

En paralelo, el SII trabaja en la implementación de un nuevo sistema informático para monitorear la actividad de creadores de contenido en redes sociales, lo que permitirá estimar con mayor precisión los ingresos percibidos por este grupo y reforzar las acciones de control tributario.

El SII recuerda que, en caso de que un influencer reciba dinero o productos por su contenido publicado en redes sociales, debe incorporar esta información en su Declaración de Renta, en el mes de abril de cada año, dentro del Formulario 22.