Revisa a qué hora comenzará a llover en Santiago

Las precipitaciones llegarán con probables tormentas eléctricas y probables granizos.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La Región Metropolitana y gran parte de la zona central del país vivirán hoy una jornada fría y lluviosa por la llegada de una baja segregada, por lo que muchos se preguntan a qué hora comenzará a llover en Santiago.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile) indicó que para este jueves 6 de noviembre en la capital se contemplan lluvias, ráfagas de viento y posibles tormentas eléctricas.

De acuerdo a lo anterior, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, señaló que “no lloverá todo el día. En la mañana amanecerá nuboso, con quiebres de sol, y al mediodía estaremos con cielo parcial”.

Junto a ello añadió que las precipitaciones llegarán con “probables tormentas eléctricas, lo que incluye relámpagos, truenos y probables granizos”.

Asimismo precisó que “habrá viento cuando empiece todo el bochinche, con velocidades que pueden rondar los 40 km/h”.

En ese contexto, el experto explicó que las precipitaciones no serán en todo Santiago, ya que “podríamos estar con sol en Curacaví o en Pudahuel y con lluvia en Las Condes; así de desordenado será esto”.

Respecto a la cantidad de lluvia que caerá en Santiago, Sepúlveda dijo que “hay sectores de cordillera que pueden superar los 10 milímetros (mm), sectores del centro en los que pueden caer 2 mm y en otros podría no caer nada”.

En cuánto a la hora en que comenzará a llover en Santiago, Sepúlveda dijo que el “peak se producirá cerca de las 18:00 o 19:00; algo parecido a lo que ocurrió el viernes pasado (31 de octubre), aunque esta vez podríamos tener mayor presencia de precipitaciones en otros sectores”.

