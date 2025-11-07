De acuerdo a la entidad fiscalizadora son más de dos mil los autos afectados.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para los vehículos Nissan Qashqai (J12) vendidos en Chile entre 2022 y 2025.

Según informó el organismo, la marca señaló que algunos de estos autos presentan un problema en la sujeción del tubo de combustible, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los conductores y pasajeros.

El Sernac explicó que el tubo de combustible puede desplazarse dentro de su abrazadera en el compartimento del motor, es decir, no está correctamente asegurado. Este movimiento puede generar desgaste en la superficie del tubo, lo que con el tiempo podría provocar una fuga de combustible.

“Esto no solo puede ocasionar fallas en el motor o pérdida de rendimiento, sino que también representa un riesgo de incendio en el compartimento del motor”, añadió el organismo.

La empresa aclaró que, hasta ahora, no se han registrado accidentes relacionados con este problema en Chile.

Cómo saber qué vehículos están en riesgo de incendio según la alerta del Sernac

De acuerdo con el Sernac, el total de vehículos afectados es de 2.047 unidades, correspondientes a los modelos Qashqai (J12) vendidos en los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Para verificar si tu vehículo está incluido, debes ingresar al portal del Sernac, desplazarte hasta la sección Ver más y revisar el listado completo de autos según su VIN o número de chasis.

Si tu vehículo aparece en la lista, puedes contactar a Nissan Chile llamando al 800 379 379 o escribiendo a nissan.chile@nissan.cl para coordinar una visita a un taller autorizado.