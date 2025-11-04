El motivo que originó procedimiento voluntario colectivo del Sernac con Western Union

La investigación del Sernac incluyó la revisión de alrededor de 1.950 reclamos por parte de clientes de la compañía.

Tras detectar una serie de inconvenientes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la compañía Western Union.

De acuerdo con lo informado por el organismo, los problemas detectados afectaron a los usuarios que contrataron los servicios de la empresa para realizar envíos de dinero al extranjero.

El procedimiento se implementó una vez que concluyó la investigación que implementó el Sernac, la que incluyó la revisión de alrededor de 1.950 reclamos que recibió por parte de consumidores, entre los años 2020 y 2025, entre otras diligencias.

Mediante un comunicado, el Sernac detalló que, tras un análisis, logró establecer una serie de inconvenientes que afectaron a los usuarios cuando Western Union no lograba realizar el envío del dinero al extranjero.

En esa línea, apuntó que aquello ocurrió principalmente debido a inconsistencias que los propios usuarios entregaron respecto de los datos, pero cuestionó que la compañía no informó de manera proactiva y oportuna al consumidor sobre la falla.

Debido a lo anterior, en numerosas ocasiones quienes enviaban el dinero se enteraban de que este no había llegado solamente cuando se comunicaban con el destinatario para saber si ya lo tenían en su poder.

Otros problemas en Western Union que detectó el Sernac

Además, la indagatoria del Sernac reveló que Western Union no informaba de manera oportuna a sus clientes sobre sus términos y condiciones relacionadas con los plazos vinculados al reembolso del dinero cuando fallaban los envíos.

En el mismo texto, el servicio confirmó que también detectó retrasos en la devolución del dinero cuando fracasaron las operaciones, los que excedieron los plazos que se informaron a los clientes cuando presentaron sus reclamos.

El propósito del Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) implementado por el Sernac con Western Union es que la empresa restituya a la brevedad el dinero a las personas que han sido afectadas, a la vez que implemente las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a repetir.