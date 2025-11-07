La compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por alrededor de siete horas en algunos sectores.

La empresa Enel informó que este viernes 7 de noviembre se realizarán cortes de luz programados en seis comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por alrededor de siete horas en algunos sectores.

Enel explicó a través de su sitio web que estos cortes planificados se comunican con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades con tiempo y minimizar inconvenientes.

Si deseas verificar si tu hogar será parte de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en la página oficial de Enel HACIENDO CLIC ACÁ, donde encontrarás toda la información detallada.

Además, la empresa recordó que, en caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, estas pueden solicitar asistencia llamando a los números 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Cortes de luz programados para este viernes en Santiago: revisa comunas, sectores y horarios

Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Ñuñoa: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura: desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.