Contraloría descarta haber limitado el uso de la TNE: “No cuenta con atribuciones para modificar la normativa legal”

El órgano fiscalizador estará atento al ingreso de las modificaciones al Decreto Supremo que anunció el Mineduc.

En medio de la polémica que se generó por el uso de la Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE), la Contraloría de la República aclaró el tema sobre la utilización del Pase Escolar.

“Ante diversas informaciones erradas, en que se indica que la Contraloría General limitó el uso de la TNE o pase escolar, se señala que la TNE sí puede usarse las 24 horas del día, de lunes a domingo, y todos los meses del año, incluyendo enero y febrero”, indicó la institución.

Asimismo añadieron que “la Contraloría no cuenta con atribuciones para modificar la normativa legal o reglamentaria vigente”.

El órgano fiscalizador hizo hincapié en que “dicha exigencia no es de la Contraloría, sino que está contenida en el Decreto Supremo. Asimismo, ya constaba en dictámenes del año 2017 y anteriores, de modo que sólo se ha reiterado lo que dispone la propia norma y la jurisprudencia anterior, sin efectuar interpretación ni cambio alguno”.

“En ese contexto, ante el anuncio realizado ayer en conferencia de prensa por el Ministerio de Educación, en orden a que alinearán el decreto con los instructivos de la Junaeb para solucionar este punto, esta Entidad de Control informa que está atenta al ingreso de tales modificaciones al Decreto Supremo N°20, de 1982, para efectuar su revisión y tramitación de manera expedita”, concluyeron.

¿Qué es la TNE y quiénes pueden solicitarla?

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es un beneficio administrado por Junaeb desde el año 2006 que permite el traslado liberado o rebajado de los alumnos en sus viajes en cualquiera de los medios de transporte público de pasajeros para las y los estudiantes de enseñanza básica, media o superior de lunes a domingo, las 24 horas del día, durante todo el año, en todo Chile.

En cuanto a los grupos de personas que pueden solicitarlo, el Ministerio de Educación señala que pueden hacerlo: