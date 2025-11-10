Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025: qué ocurre si te toca trabajar ese día

Averigua qué pasará si te toca trabajar este domingo 16 de noviembre, cuando se realizan las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

El próximo domingo 16 los chilenos y chilenas mayores de edad tienen la obligación de acudir a los locales de votación para emitir su sufragio en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Entre los nacionales que tienen más de 18 años, los únicos que no tienen derecho a tomar parte en los comicios son aquellos que condenados a una pena aflictiva.

Quienes también podrán votar en esta ocasión son los extranjeros con derecho a sufragio, así como los chilenos y chilenas que residen en el exterior y estén habilitados para ello. En ambos casos, no arriesgan multas si deciden no votar ese día.

Qué ocurre si te toca trabajar en las elecciones 2025

De acuerdo con lo confirmado por el Ejecutivo, aquellas personas que deban trabajar esa jornada tienen el derecho de que su empleador les otorgue un permiso de al menos tres horas para concurrir a votar o a excusarse, en el caso de que esté a más de 200 kilómetros de su lugar de votación.

A la vez, el Gobierno recalcó que está absolutamente prohibido que el empleador descuente remuneraciones a los trabajadores que estén de turno cuando vayan a votar.

Por ley, el próximo domingo 16 de noviembre es feriado obligatorio para malls, centros comerciales y strip centers administrados por una misma razón social, por lo que este día estarán cerrados.