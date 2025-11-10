Todos los detalles de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales

Diversos artistas se presentarán en los cierres de campaña de los aspirantes a La Moneda, donde Matthei y Kast apostaron por recintos con aforo fijo, como el Estadio Santa Laura y el Movistar Arena, respectivamente.

Comenzó la cuenta regresiva para las Elecciones Presidenciales 2025 que se llevarán a cabo este domingo 16 de noviembre, situación por la cual los candidatos y candidatas a La Moneda alistan sus últimas actividades y cierres de campaña.

En medio de ello, este lunes los aspirantes al sillón presidencial tendrán su último cara a cara previo a los comicios en el debate presidencial de Anatel, en el cual estará presente José Antonio Kast (Partido Republicano), Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (Chile Vamos), Johannes Kaiser (PNL), Franco Parisi (PDG), Harold Mayne-Nicholls (Ind), Marco Enríquez-Ominami (Ind) y Eduardo Artés (Ind).

Posterior a este evento que se realizará a las 21:00 horas, los candidatos se movilizarán a distintos puntos del país para llevar a cabo sus últimas actividades.

Los cierres de campaña de los candidatos presidenciales

La carta de Unidad por Chile, Jeannette Jara, hará su cierre de campaña este martes en Plaza de Maipú a partir de las 18:00 horas, donde participarán diversos artistas tales como la Sonora 5 Estrellas, Juanito Ayala y Los Pettinellis.

Durante la misma jornada, Kast encabezará su evento en el Movistar Arena, lugar en el cual se presentarán los Viking 5, Zúmbale Primo y Américo desde las 20:00 horas.

Franco Parisi también realizará actividades aquel día, pero en Temuco a partir de las 17:00 horas. El miércoles, se trasladará a Puente Alto para liderar una expo tunning en el frontis de la municipalidad de dicha comuna desde las 16:00 hasta las 23:00 horas.

Johannes Kaiser cerrará su campaña el miércoles a las 18:00 horas en la Plaza de la Aviación, a la salida de la estación del Metro Salvador, comuna de Providencia.

Con respecto al jueves, día en que finaliza el período legal de propaganda, Evelyn Matthei tendrá su cierre de campaña en el Estadio Santa Laura a las 19:30 horas, donde está confirmada la participación de Zumbale Primo.

Jara lo hará en la Plaza Sotomayor en Valparaíso a las 18:00 horas, cuyo evento contará con la presencia de Juanito Ayala, Pascuala Ilabaca y Tomo Como Rey.

Por otro lado, Marco Enríquez-Ominami (ME-O) cerrará su campaña en El Bosque, Parisi en Antofagasta (Paseo Peatonal Prat), y Kast en la Región del Biobío (Plaza Independencia).

En cuanto a Harold Mayne-Nicholls, esta semana realizará encuentros ciudadanos en Concepción, Santiago y Valparaíso, mientras que Eduardo Artés llevará a cabo banderazos en distintos puntos del país.