Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025: a qué hora conoceremos los resultados

La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, recordó que se ha trabajado desde hace un año en la organización de las elecciones.

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer este lunes a qué hora del domingo 16 de noviembre esperan informar los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En esa línea, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, recordó que “primero tenemos que contar y hacer el escrutinio de los votos para Presidente de la República”.

“Como siempre, creo que eso es bastante expedito, rápido. Todo lo que es la organización de la elección está listo, hemos trabajado fuertemente desde hace un año en eso”, le dijo a radio Cooperativa.

A qué hora informará el Servel los resultados de las elecciones

Al referirse a la hora en la que se darán a conocer los resultados preliminares de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, la presidenta del Servel indicó que en el primer caso, “si se cumple el horario de votación, que es desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, debiéramos tener ya una cierta claridad alrededor de las 20:00 horas“.

En cuanto a los comicios de los senadores y diputados, Figueroa recordó que en el primer caso hay elecciones en siete regiones, y planteó que en ambos casos se debería tener un panorama más claro “alrededor de las 21:30 o 22:00 horas”.

A la vez, llamó a la ciudadanía a “que se informe. Es bien importante que las personas conozcan su local de votación, su mesa, y ahora también pueden ver en la consulta de datos su número de registro en el padrón electoral, y eso fue facilitar mucho la fluidez, la rapidez para votar“.

“Otra innovación que hicimos en esta ocasión es que cuando uno consulta los datos electorales, aparte de ver sus datos, colegio, pueden ver los facsímiles del voto. Entonces se puede ver el voto presidencial, y en el caso de los que le toque senadores y diputados ver justo el voto como va a ser el día que lleguemos al local de votación. También lo estamos poniendo a disposición para que las personas se puedan informar y puedan conocer el voto antes, así facilita el no estar buscando en la papeleta el candidato“, precisó.