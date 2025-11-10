Revisa cómo funcionará el transporte público en la RM y regiones este domingo de elecciones

El plan incluye horarios especiales en el Metro, los buses de Red Movilidad, EFE y servicios adicionales en distintas regiones.

El Gobierno informó cómo funcionará el transporte público durante las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 que se realizarán este domingo 16 de noviembre.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones implementará un plan especial destinado a facilitar el traslado de los votantes hacia los distintos centros de votación, asegurando un servicio más eficiente y accesible durante toda la jornada electoral.

El plan incluye horarios especiales en el Metro, los buses de Red Movilidad, EFE y servicios adicionales en distintas regiones, además de un refuerzo en los controles de fiscalización, con el objetivo de garantizar un desplazamiento seguro hacia los locales de votación.

Revisa cómo funcionará el transporte público durante este domingo de elecciones

Red Movilidad en la Región Metropolitana

Red Movilidad incrementará su oferta de buses en un 80% durante el horario punta, entre las 9:00 y las 14:00 horas, y en un 60% en horario no punta, en comparación con un domingo normal.

Metro de Santiago

El Metro de Santiago aumentará la frecuencia de los trenes en un 30% respecto a un domingo habitual y adelantará su apertura a las 7:00 de la mañana para facilitar los desplazamientos de los votantes.

EFE

En la Región de Valparaíso, EFE adelantará a las 7:00 de la mañana el inicio del servicio Limache-Puerto y reforzará la operación con trenes dobles cada 12 minutos.

Transporte en regiones

En otras regiones, se ofrecerán 1.696 servicios especiales en zonas rurales y aisladas, utilizando transporte terrestre, marítimo y lacustre, gracias a un subsidio del MTT de 509 millones de pesos.



Estos servicios se suman a los habituales que ya operan en zonas rurales y estarán disponibles el domingo 16 de noviembre.

Fiscalización del transporte público en elecciones

La División de Fiscalización del MTT desplegará más de 200 fiscalizadores a nivel nacional —45 en la Región Metropolitana— para supervisar el funcionamiento de los servicios de transporte subsidiados y el despacho de buses de Red Movilidad en Santiago.

Junto a ello, las 11 Unidades Operativas de Control de Tránsito del país operarán con turnos especiales entre las 07:00 y las 18:00 horas, gestionando semáforos y optimizando el tránsito en tiempo real, especialmente cerca de los locales de votación. Además, se informará sobre la movilidad y el estado del tránsito mediante Transporte Informa, redes sociales y plataformas como Google Maps y Waze.