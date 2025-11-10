Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

Debate presidencial Anatel: horario, dónde ver en vivo y los periodistas que realizarán las preguntas

Este lunes se realizará el último cara a cara de los ocho candidatos a La Moneda previo a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Las Elecciones Presidenciales 2025 entraron en su recta final, situación por la cual este lunes se realizará el último cara a cara previo a los comicios del domingo 16 de noviembre.

El debate presidencial de Asociación Nacional de Televisión (Anatel) se llevará a cabo en las dependencias de TVN, lugar en el que Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls expondrán sus ideas y se interpelarán por última vez.

El formato permitirá interacción directa, réplicas, y respuestas breves en una instancia que contará con cuatro bloques temáticos: SeguridadEconomíaPolíticas Sociales y Gobernabilidad.

A qué hora, dónde ver y los periodistas que conducirán el debate presidencial Anatel 2025

El debate presidencial se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre a las 21:00 horas y se transmitirá en vivo a través de todas las señales y plataformas digitales de los canales asociados a Anatel.

De esta manera, el evento se podrá ver en directo mediante TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal.

En este marco, los periodistas que realizarán las preguntas a los candidatos serán:

  • Juan Manuel Astorga (Mega).
  • Julia Vial (TV+).
  • Daniel Matamala (Chilevisión).
  • Soledad Onetto (Canal 13).
  • Iván Núñez (TVN).

Se espera que el debate presidencial se extienda por tres horas aproximadamente.

Notas relacionadas