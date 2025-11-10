Debate presidencial Anatel: horario, dónde ver en vivo y los periodistas que realizarán las preguntas

Este lunes se realizará el último cara a cara de los ocho candidatos a La Moneda previo a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

Las Elecciones Presidenciales 2025 entraron en su recta final, situación por la cual este lunes se realizará el último cara a cara previo a los comicios del domingo 16 de noviembre.

El debate presidencial de Asociación Nacional de Televisión (Anatel) se llevará a cabo en las dependencias de TVN, lugar en el que Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls expondrán sus ideas y se interpelarán por última vez.

El formato permitirá interacción directa, réplicas, y respuestas breves en una instancia que contará con cuatro bloques temáticos: Seguridad, Economía, Políticas Sociales y Gobernabilidad.

A qué hora, dónde ver y los periodistas que conducirán el debate presidencial Anatel 2025

El debate presidencial se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre a las 21:00 horas y se transmitirá en vivo a través de todas las señales y plataformas digitales de los canales asociados a Anatel.

De esta manera, el evento se podrá ver en directo mediante TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal.

En este marco, los periodistas que realizarán las preguntas a los candidatos serán:

Juan Manuel Astorga (Mega).

(Mega). Julia Vial (TV+).

(TV+). Daniel Matamala (Chilevisión).

(Chilevisión). Soledad Onetto (Canal 13).

(Canal 13). Iván Núñez (TVN).

Se espera que el debate presidencial se extienda por tres horas aproximadamente.