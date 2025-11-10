Debate presidencial Anatel: horario, dónde ver en vivo y los periodistas que realizarán las preguntas

Las Elecciones Presidenciales 2025 entraron en su recta final, situación por la cual este lunes se realizará el último cara a cara previo a los comicios del domingo 16 de noviembre.
El debate presidencial de Asociación Nacional de Televisión (Anatel) se llevará a cabo en las dependencias de TVN, lugar en el que Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls expondrán sus ideas y se interpelarán por última vez.
El formato permitirá interacción directa, réplicas, y respuestas breves en una instancia que contará con cuatro bloques temáticos: Seguridad, Economía, Políticas Sociales y Gobernabilidad.
A qué hora, dónde ver y los periodistas que conducirán el debate presidencial Anatel 2025
El debate presidencial se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre a las 21:00 horas y se transmitirá en vivo a través de todas las señales y plataformas digitales de los canales asociados a Anatel.
De esta manera, el evento se podrá ver en directo mediante TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal.
En este marco, los periodistas que realizarán las preguntas a los candidatos serán:
- Juan Manuel Astorga (Mega).
- Julia Vial (TV+).
- Daniel Matamala (Chilevisión).
- Soledad Onetto (Canal 13).
- Iván Núñez (TVN).
Se espera que el debate presidencial se extienda por tres horas aproximadamente.