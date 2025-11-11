Revisa con tu RUT los candidatos que se presentan en tu distrito en las elecciones 2025

Para emitir un voto informado es fundamental conocer quiénes compiten específicamente en tu distrito electoral, ya que la lista de candidatos varía según la zona.

Este domingo 16 de noviembre, Chile vivirá una nueva jornada electoral en la que se definirán las próximas autoridades presidenciales y parlamentarias del país, por lo que muchos se preguntan cómo saber qué candidatos van por un distrito en particular.

Según informó el Servicio Electoral (Servel), son 15.791.056 electores y electoras habilitados para sufragar.

Junto a ello, el padrón electoral también incluye a 160.856 chilenos y chilenas que podrán acudir a las urnas en el exterior, mientras que los extranjeros habilitados para sufragar alcanzan los 886.190 personas.

En cuanto a las nacionalidades con mayor número de electores en el padrón provisorio en Chile son:

Revisa con tu RUT los candidatos que se presentan en tu distrito

Para emitir un voto informado en las elecciones de diputados, es fundamental conocer quiénes compiten específicamente en tu distrito electoral, ya que la lista de candidatos varía según la zona.

Es por ello que el Servel facilitó esta información, ya que solo necesitas tu RUT para consultar de manera rápida y oficial todos los datos electorales, incluyendo el listado completo de los candidatos que aparecerán en tu papeleta de diputados.

Para ello, debes ingresar tu RUT sin puntos y con guión en ESTE LINK. Ahí aparecerán los candidatos del distrito en el que votas más toda la información del lugar donde votas.