Qué regiones tendrán votación de senadores en las elecciones de 2025

En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, solo siete regiones del país elegirán senadores, debido al sistema de renovación parcial del Senado.

En Chile, los senadores cumplen mandatos de ocho años, y se renueva aproximadamente la mitad del Congreso en cada elección. Esto significa que no todos los distritos deben votar por senadores al mismo tiempo, evitando que todo el Senado se renueve de golpe y asegurando cierta continuidad legislativa.

Las regiones donde se llevará a cabo la votación senatorial este domingo 16 de noviembre son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

Los votantes de estas zonas tendrán la responsabilidad de elegir a sus representantes para el Senado, mientras que en el resto del país solo se votará por diputados y presidente.

Según indica la normativa vigente, este mecanismo permite que las elecciones parlamentarias sean más equilibradas y que los representantes estén vinculados a sus territorios de manera estable a lo largo del tiempo.

Para revisar todos los candidatos a senadores ingresa a ESTE LINK y haz clic en el enlace.

Junto a ello, en estas elecciones parlamentarias de 2025, los chilenos y chilenas deberán elegir a los 155 diputados y diputadas que integrarán la Cámara Baja por los próximos cuatro años.

Los candidatos se distribuyen en los 28 distritos electorales del país, según la población de cada zona, lo que significa que en algunos distritos se eligen tres escaños y en otros hasta ocho.

En cuanto a su labor, los parlamentarios representan directamente a la ciudadanía y son los encargados de fiscalizar al Gobierno, legislar y aprobar las leyes que rigen en Chile.

Para revisar los candidatos a diputadas y diputados debes hacer clic en ESTE ENLACE y elegir tu distrito.