¿Hasta qué hora se extenderán? Los desvíos y cortes de tránsito por cierre de campaña de Kaiser en Providencia

La suspensión de tránsito que comenzó durante la madrugada de este miércoles generó una alta congestión vehicular durante la mañana.

La Municipalidad de Providencia dio a conocer que este miércoles el tránsito vehicular se mantendrá suspendido en Av. Andrés Bello, en el tramo entre calle del Arzobispo y Pío Nono, producto del acto de cierre de campaña que realzará el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

Por disposición de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la medida regirá “desde las 00:01 horas del miércoles 12 de noviembre hasta las 5:00 horas del jueves 13 de noviembre, con motivo de actividades relacionadas al cierre de campaña presidencial (de Kaiser)”.

Frente a esta situación, desde Transporte Informa RM por medio de sus redes sociales expusieron que debido a que se está montando el escenario, las calles están sin tránsito vehicular, y junto con ello, mencionaron que se generaron estas congestiones:

Alameda hacia Av. Providencia al oriente entre Portugal y Eliodoro Yáñez

Av. Providencia al poniente desde Calle del Arzobispo

Cardenal Caro al oriente desde Pte Purísima

Santa María desde Puente Purísima

Av. Bellavista al poniente desde Capellán Abarzúa

ATENCIÓN (09:23). Debido a cierre de Av. Andrés Bello entre Pio Nono y Pte del Arzobispo se generan las siguientes congestiones (1/2):

🔴Alameda > Av. Providencia al oriente entre Portugal y Eliodoro Yáñez

🔴Av. Providencia al poniente desde Calle del Arzobispo https://t.co/lB7dPwbO0T pic.twitter.com/MzOOlLrRHh — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 12, 2025

Desde la cuenta de X de Transporte Informa, manifestaron que “todas las alternativas están altamente demandadas por lo que se sugiere destinar tiempo adicional en el desplazamiento”.

Sumado a ello, señalaron que el ingreso a la autopista Costanera Norte se encuentra habilitado, pero sugirieron preferir avenidas Providencia, Santa María o Bellavista para evitar mayores atochamientos.