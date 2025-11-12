Elecciones presidenciales: Jeannette Jara y Kast concretan sendos cierres de campaña

Maipú y el Movistar Arena fueron los escenarios elegidos para concretar los cierres de campaña de ambos candidatos.

A pocos días de las elecciones presidenciales, los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast concretaron sendos cierres de campaña en Maipú y Movistar Arena, respectivamente.

Jeannette Jara estuvo escoltada por los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú), Matías Toledo (Puente Alto), Karina Delfino (Quinta Normal), Italo Bravo (Pudahuel) y Gustavo Toro (San Ramón).

Pero en la actividad también dijeron presentes Gustavo Gatica, Emilia Schneider, Irací Hassler y Gonzalo Winter, quienes dejaron en claro ante cerca de 20 mil personas que “esta elección la vamos a ganar en la calle”.

Por su parte, Jeannette Jara expresó que “no queremos que se use el legítimo miedo de muchas familias a ser asaltadas como una herramienta pública. Vamos a tirar el hilo donde les duele, en la ruta del dinero sucio. Por eso vamos a levantar el secreto bancario”.

Junto con ello, cuestionó a su principal contendor, José Antonio Kast, luego que se conociera el uso de vidrios blindados y chalecos antibalas para enfrentar las actividades con sus partidarios.

“Les quiero pedir que conversemos con aquellos que tienen dudas, incluso con los que piensan distinto”, declaró Jara.

José Antonio Kast se presenta en el Movistar Arena

Por su parte, José Antonio Kast concretó su acto de cierre de campaña en el Movistar Arena, que contó con la presencia de varios alcaldes de Chile Vamos como José Manuel Palacios (UDI), Gustavo Alessandri (RN); y de Rodrigo Contreras (UDI).

En la oportunidad, Kast destacó la presencia de 14 mil personas en el recinto del Parque O’Higgins y, como ha sido la tónica de su campaña, apuntó contra el Gobierno de Gabriel Boric.

“A ese Gobierno que nos prometió esperanza y nos dio inseguridad, que prometió dignidad y nos ha heredado humillación, ese gobierno que prometió unidad y solo generó división en Chile, a ese gobierno le decimos basta, a ese gobierno le vamos a decir chao, ¡chao!, ¡fuera!, no se merecen estar ahí”, aseguró Kast.

Además, el ex diputado reiteró los vínculos de la candidata oficialista con Manuel Monsalve y el Partido Comunista.

“Todo eso y mucho más es Jara, porque el Partido Comunista también es Jara, porque Manuel Monsalve también es Jara y, para que nadie se olvide: Boric es Jara y Jara es Boric. Que les quede claro. Jeannette Jara es la continuadora de este gobierno fracasado. Y nada de lo que diga o lo que haga va a cambiar eso”, sentenció.