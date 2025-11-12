Ley Seca 2025: qué establece la normativa y cómo se regulará la venta de alcohol en las elecciones

Revisa los cambios que hay sobre la venta de bebidas alcohólicas durante los comicios.

En el marco de los comicios presidenciales de este domingo, una de las preguntas que más se repite antes de cada elección en Chile es si se aplicará la Ley Seca este 2025.

Esta preocupación tiene antecedentes históricos, ya que durante mucho tiempo existió una norma que prohibía vender y consumir bebidas alcohólicas durante las horas previas a la votación. Sin embargo, la legislación vigente ha experimentado cambios recientes en torno a esta normativa.

A partir de 2024 la situación cambió con la implementación de la Ley N° 21.693, donde se modificaron varios aspectos vinculados al derecho a voto y a las condiciones destinadas a favorecer la participación de la ciudadanía, por lo que se eliminó la restricción general de venta y consumo de alcohol durante las elecciones.

Debido a ello, no hay inconveniente en comprar bebidas alcohólicas en cualquier momento, ya sea en supermercados, botillerías o comercios similares.

En otras palabras, no se aplicará la Ley Seca durante las elecciones 2025, a menos que alguna normativa municipal establezca restricciones de horario concretas en ciertas comunas o sectores.

En cuanto al funcionamiento del comercio y los supermercados durante el domingo, la normativa vigente, indica que implica que deberán permanecer cerrados durante todo el día de votación.

Por otro lado, otros establecimientos como locales que son atendidos por sus dueños, estaciones de servicio, farmacias de turno y aquellos con turnos asignados por la autoridad sanitaria podrán abrir con normalidad.

No obstante, los trabajadores tienen derecho a un permiso mínimo de tres horas para acudir a votar, sin que esto afecte su salario.

Esto se respalda en la Ley Orgánica Constitucional N.º 18.700 (art. 180), que establece que toda jornada de votación organizada por el Servicio Electoral (Servel) se considera un día festivo legal.