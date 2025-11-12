Desde el Servel indicaron que el padrón electoral para estas elecciones incluye a 15.791.056 personas habilitadas.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en el país, instancia en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente o presidenta. Ante esto, surge la duda de si es posible votar con el carnet de identidad vencido.

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), el padrón electoral para estas elecciones incluye a 15.791.056 personas habilitadas para votar en Chile, además de 160.856 chilenos y chilenas que podrán sufragar desde el extranjero y 886.190 ciudadanos extranjeros con derecho a voto en el país.

Elecciones 2025: quiénes pueden votar con el carnet de identidad vencido

Según la información entregada por el Gobierno a través del portal Chile Vota Informado, para participar en las elecciones se debe presentar la cédula de identidad o el pasaporte en formato físico. Además, se recomienda llevar un lápiz de pasta azul para marcar la papeleta, aunque las mesas contarán con algunos disponibles en caso de no tener.

Respecto a los documentos vencidos, es posible votar con la cédula de identidad o el pasaporte caducados, siempre que no hayan expirado hace más de un año respecto de la fecha de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de 2025. Es decir, el carnet de identidad puede estar vencido desde el 16 de noviembre de 2024.

En tanto, las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 8:00 hasta las 18:00 horas de este domingo, a menos que aún haya personas esperando para votar dentro o fuera del local.