Revisa el estado de tu vuelo y todo lo que debes saber si fuiste afectado por la huelga de pilotos de Latam

La aerolínea canceló los vuelos de este miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, producto de la paralización de los pilotos que comenzó durante la medianoche.

A partir de las 00:00 horas de este miércoles 12 noviembre, el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) inició una huelga tras no llegar a un acuerdo en las negociaciones con la aerolínea.

Producto de lo anterior, la compañía anunció cancelaciones y reprogramaciones de vuelos para hoy y mañana, situación por la cual emergen muchas dudas por parte de los pasajeros afectados.

Todo lo que debes saber si tu vuelo fue afectado por la huelga de pilotos en Latam Airlines

De acuerdo al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el Código Aeronáutico y la ley de Protección del Consumidor “establecen que los pasajeros tienen derecho a que se le respete el servicio ofrecido, se reagenden sus vuelos o se devuelva su costo frente a la postergación o cancelación de un viaje“.

En este contexto, la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, manifestó que “para el Servicio es una prioridad que la aerolínea respete los derechos de los consumidores que se vean afectados por suspensiones del servicio aéreo que han contratado con la empresa”.

Las opciones que tienen los pasajeros

En caso de una cancelación de vuelo, Latam Airlines señaló que los pasajeros pueden solicitar la devolución total del precio que pagaron por su pasaje, lo cual incluye las tasas de embarque. Sumado a ello, pueden pedir el cambio de fecha por un año, dentro de la vigencia del boleto.

Si el cliente solicita la restitución del dinero, la devolución se realizará al medio de pago con el que se materializó la compra.

Si bien se prevé que desde el jueves no hayan más cambios en los itinerarios de vuelos, desde la aerolínea aseguraron que cualquier ajuste adicional lo informarán directamente a los pasajeros a través de sus correos electrónicos.

Así puedes revisar el estado de tu vuelo

Verifica el estado de tu vuelo en la página web o en la aplicación de Latam:

Si tu viaje es para el 12 o 13 de noviembre, puedes cambiarlo o solicitar el reembolso.

Debes estar atento a nuevos comunicados que podrían extender el paro o afectar más trayectos.

Para confirmar el estado de tu vuelo haz CLIC EN ESTE LINK e ingresa tu número de vuelo y la fecha.