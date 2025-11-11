La pugna de los pilotos de Latam con la aerolínea que “forzó” el inicio de una huelga a partir de esta medianoche

La aerolínea se había anticipado a esta huelga cancelando vuelos programados para este 12 y 13 de noviembre de forma preventiva.

Finalizó la mediación de la Dirección del Trabajo (DT) en el conflicto de Latam Airlines y el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), donde no se llegó a buen puerto, situación por la cual anunciaron que iniciarán anticipadamente una huelga a partir de esta medianoche.

En este contexto, el gremio emitió un comunicado señalando que “la gerencia de Latam decidió clausurar anticipadamente el proceso de mediación legal”, ya que la multinacional se habría negado a utilizar la prorroga de cinco días hábiles que ofrece la ley, “forzando la paralización anticipada de las operaciones”.

El SPL agrupa a un total de 464 pilotos, que equivalen a más de la mitad de los profesionales que operan los vuelos de la línea aérea en el país.

Las razones del Sindicato de Pilotos de Latam para iniciar huelga

El pasado 3 de noviembre, el 97% de los pilotos en negociación rechazaron la última oferta de Latam y se abrió un proceso de mediación que, “de no haber sido por la negativa de la empresa a seguir conversando, se podría haber extendido hasta el 18 de noviembre. Pero no fue así”, sostuvieron desde el sindicato.

“Nos resulta inexplicable que la dirección de la compañía, tal como lo dijimos el 16 de octubre, nos haya llevado de la mano a una huelga que siempre hemos considerado evitable si se comparan las ganancias obtenidas la empresa y la moderación de las demandas laborales”, expuso el presidente del SPL, Mario Troncoso.

A lo que añadió: “A diferencia nuestra, la compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica; se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020; comenzó hace semanas a traspasar vuelos a filiales en un acto que consideramos reemplazo de trabajadores en huelga y, ahora, se niega seguir conversando”.

En este marco, desde el sindicato de pilotos recalcaron el contexto financiero que enfrenta el línea aérea: “En 18 meses, Latam acumuló US$1.500 millones en ganancias, mientras que la demanda de sus trabajadores, a partir de esta medianoche con sus remuneraciones suspendidas, asciende a menos del 1% de esas utilidades”.

Latam Airlines reprogramó vuelos de forma preventiva

Anticipándose a la huelga, la aerolínea anunció “ajustes preventivos” en vuelos programados para los días 12 y 13 de noviembre, ofreciendo cambio de fecha sin costo o devolución total del pasaje y servicios asociados a los pasajeros afectados.

