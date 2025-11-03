97% rechazó oferta de la empresa: cómo se verán afectados los vuelos ante eventual huelga de casi 500 pilotos de LATAM

Los pilotos quieren que se restablezcan beneficios que tenían previos a la pandemia y a los que aseguran renunciaron por la viabilidad de la empresa.

Este mes ha sido de tensión en la relación entre LATAM Airlines y el Sindicato de Pilotos de la aerolínea, que este fin de semana estuvo en votaciones de su nuevo acuerdo colectivo.

La compañía realizó una oferta que fue rechazada por el 97% de los profesionales que aprobaron ir a huelga. Argumentaron que la firma no está dispuesta a restituir derechos que habían sido suspendidos con motivo de la pandemia, como la reducción de sus ingresos, con el fin de darle viabilidad a la compañía.

“Se pensaba que, dado el brillante momento financiero y operacional de la firma, con resultados históricos a juicio de sus propios ejecutivos, esta vez el proceso se daría con más cercanía entre las partes, sobre todo porque las aspiraciones de los pilotos, expresadas en un proyecto de contrato colectivo que la organización ha estado confeccionando por más de un año, no eran otras que recuperar las condiciones de trabajo previas a la pandemia, restitución que ya ocurrió para todos los estamentos de la compañía. Pero no fue así”, detalló el gremio.

Los pilotos agregaron que esta situación de inflexibilidad fue advertida públicamente por la organización sindical el 16 octubre recién pasado, cuando pidió a la gerencia de Latam no instigar una huelga que afectaría a los pasajeros, la conectividad y la reputación de la empresa.

Las cifras de la negociación

Los profesionales aseguraron que la negociación se da en un escenario de bonanza financiera y operacional para la aerolínea multinacional, una de las 12 más grandes del mundo.

En 2024 obtuvo ganancias por US$977 millones para sus accionistas, y en la primera mitad de 2025, US$600 millones, totalizando US$1.500 millones en solo 18 meses.

El presidente del sindicato, Mario Troncoso, explicó que las demandas de mejoras del contrato colectivo no afectarían el costo asiento-kilómetro. “Nuestra propuesta movería ese costo de manera imperceptible, moralmente irrelevante. LATAM ganó US$1.500 millones en 18 meses”, aseguró.

El gremio tiene 494 socios que ahora iniciarán el proceso legal de mediación con la Dirección del Trabajo. De no llegar a acuerdo en los diez días hábiles que establece la negociación, iniciarán la paralización de sus labores.

La respuesta de LATAM

Desde LATAM Airlines señalaron que en el marco del proceso de negociación colectiva con uno de los dos sindicatos de pilotos de pasajeros de Chile, “y con el fin de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes”, solicitaron a la Dirección del Trabajo iniciar el proceso de mediación obligatoria.

Esta instancia tiene una duración legal de cinco días hábiles y su objetivo es facilitar el diálogo entre las partes y buscar un acuerdo que ponga término al proceso de negociación.

LATAM confirma que, “durante la mediación, su operación continuará desarrollándose con total normalidad, reafirmando su compromiso con la continuidad del servicio y con minimizar cualquier posible impacto en sus clientes”.

“La compañía reitera su disposición permanente al diálogo y su convicción de seguir trabajando con apertura y espíritu constructivo para alcanzar un acuerdo sostenible y beneficioso para todas las partes“, cerraron.