La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta sobre varias entidades que ofrecen créditos online a través de sitios web y que podrían estar cometiendo estafas.

Según la información recopilada por la institución, estas entidades dan la impresión de estar supervisadas por la CMF, pero en realidad no están inscritas ni autorizadas. En la práctica, solicitan pagos anticipados a quienes solicitan un crédito, pero luego no entregan los préstamos acordados.

Debido a esto, la CMF presentó denuncias ante el Ministerio Público contra los responsables por el presunto delito de estafa.

Estafas de créditos online: estos son los siete sitios denunciados por la CMF

https://nordsee-cl.com/ (Cooperativa Nordsee Capital, imitadora de Administradora de Fondos de Inversión Nordsee Capital Management S.A.)

https://agentediversa.cl/ (Fundación Agente Diversa)

https://chilecoop.com (Coop Avanza)

https://credilaunch.cl/ (Credilaunch)

http://partnersfinancial-cl.com (Partners Financial, imitadora de EPG Partners)

Imitadora de Gestora La Avanzada S.A. (opera mediante Facebook)

Servicios Financieros Coopvital, imitadora de Coopvital (sitio no identificado)

Debido a lo anterior, la CMF recordó que en su sección de Alerta de Fraude en el sitio web, al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ, las personas pueden confirmar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros está supervisada por la CMF.

Además, es posible revisar alertas publicadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas.