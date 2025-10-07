La millonaria multa de la CMF a dos directores de Iansa por uso de información privilegiada

En concreto, la comisión sancionó a ambos directores por tomar parte en la compra de acciones “estando en posesión de información privilegiada”.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó con millonarias multas a dos directores de Empresas Iansa S.A., identificados como Jade Moore y Phillip Murnane.

De acuerdo con lo informado por la CMF, las multas a los ejecutivos de la compañía alcanzan a las 7.200 UF (unos $ 285 millones), a cada uno.

Por qué la CMF multó a los dos directores de Iansa

Según detalló la CMF, “los sancionados infringieron el deber de abstención antes mencionado al participar en la adquisición por parte de ED&F Man Chile Holdings SpA, entre el 6 de junio y el 27 de julio de 2023, de 70.902.465 de acciones de Empresas Iansa S.A., y de 2.069.377 de acciones de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., encontrándose en posesión de información privilegiada”.

Dicha información privilegiada se refería al reinicio de gestiones de Iansa para el negocio de venta de comida para mascotas, lo que fue acordado por el directorio en noviembre de 2022 y comunicado a la CMF como un “hecho reservado” el 5 de diciembre del mismo año.

La ley, conocida como deber de abstención, prohíbe adquirir o enajenar valores cuando se está en posesión de información privilegiada, recordó la Comisión.

De esta forma, se busca resguardar la transparencia, confianza, fiabilidad y equidad del mercado, para proteger a los inversionistas al evitar transacciones en asimetría de información.