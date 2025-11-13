La compañía precisó “no fijan ni regulan los precios de los combustibles en el mercado chileno”.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer el nombre del combustible que registró una fuerte alza este jueves 13 de noviembre.

Según reveló en su informe semanal, la compañía destacó la influencia de herramientas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Además de ratificar que no tiene la facultad de fijar ni regular los precios de los combustibles en Chile, ya que esa función recae en las distribuidoras del rubro, ENAP detalló la variaciones que registrarán el kerosene (parafina), las bencinas, diésel y GLP vehicular.

“En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo“, añadió.

A la vez, la empresa estatal explicó que para decretar esta caída en las bencinas tomó en cuenta los valores de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de importación de combustibles, como el transporte marítimo.

Informe Enap: conoce la fuerte alza que registró un combustible

Según reveló la compañía, las variaciones del combustible desde este jueves 13 de noviembre son:

Gasolina 93 octanos: $0,0 por litro.

Gasolina 97 octanos: $0,0 por litro.

Kerosene (parafina): +$37,3 por litro.

Diésel: $0,0 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro.

Según la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se modifican cada tres semanas. Por esta razón, la próxima actualización en el valor de estos combustibles está prevista para el jueves 20 de noviembre.