Cuál será la variación en los precios de los combustibles desde este jueves 6 de noviembre

ENAP recordó que no tiene la facultad de fijar ni regular los precios de los combustibles en Chile.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) adelantó esta jornada cuál será la variación en los precios de los combustibles a partir del jueves 6 de noviembre.

Los datos fueron publicados desde ENAP, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.

La empresa destacó la influencia de herramientas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Además de ratificar que no tiene la facultad de fijar ni regular los precios de los combustibles en Chile, ya que esa función recae en las distribuidoras del rubro, la ENAP detalló cuál será la variación en cada uno de los casos.

Variación de los precios de los combustibles desde este jueves

El pasado miércoles 29 de octubre, la ENAP anunció una variación en el precio de las bencinas de 93 y 97 octanos.

Los precios de los combustibles tendrán las siguientes variaciones a partir de este jueves 6 de noviembre: