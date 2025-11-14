Según lo informado por el Gobierno, las personas con discapacidad y los adultos mayores contarán con prioridad para votar a lo largo de toda la jornada electoral.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, en las que el voto es obligatorio para toda la ciudadanía. Para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a sufragio en igualdad de condiciones, se implementaron diversas medidas de accesibilidad junto con la opción de voto asistido.

Según lo informado por el Gobierno, las personas con discapacidad y los adultos mayores contarán con prioridad para votar a lo largo de toda la jornada electoral.

Cómo funciona el voto asistido en las elecciones 2025

El voto asistido ofrece distintas formas de apoyo para asegurar que quienes tienen alguna discapacidad puedan ejercer su derecho a sufragio.

Estas modalidades deben ser comunicadas previamente al presidente de la mesa electoral antes de emitir el voto.

Asistencia de una persona de confianza. Debe ser mayor de 18 años

Asistencia del presidente de la mesa. Debe quedarse afuera de la cámara y sólo puede ayudar a doblar y cerrar el voto, resguardando el secreto del sufragio.

Votar fuera de la cámara secreta. En caso de no poder ingresar a la cámara, por encontrarse en una camilla o silla de ruedas, se puede votar afuera.

Además, las personas con discapacidad visual o ceguera pueden solicitar plantillas con ranura o plantillas en sistema Braille, que se colocan sobre la cédula de votación y permiten identificar la ubicación de los candidatos mediante los números asignados a cada uno.

También estará disponible Vi-sor, una plataforma de videointerpretación en línea destinada a personas sordas, para resolver cualquier duda; los códigos QR para acceder al servicio estarán presentes en los locales de votación y en la página web de Servel.

Quienes necesiten acudir acompañados de un perro de asistencia tienen derecho a ingresar con el animal tanto al local de votación como a la cámara secreta.

Es importante recordar que el voto es obligatorio para todas las personas habilitadas, incluyendo quienes tienen discapacidad intelectual o de otro tipo.