Este domingo, los chilenos acudirán masivamente a sus centros de votación para elegir a las nuevas autoridades presidenciales y parlamentarias, por lo que surge la inquietud sobre cuál será el pronóstico del clima para esa jornada en Santiago

Como ha ocurrido en procesos anteriores, se pronostican temperaturas elevadas en Santiago durante la jornada, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias para enfrentar el calor.

¿Lluvia, calor o frío? El inesperado pronóstico del clima para el día de las elecciones en Santiago

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam indicó que el “domingo a las 3 de la tarde tendremos 29° de máxima. Yo creo que vamos a estar con 30 grados el domingo”.

En tanto, Jaime Leyton, meteorólogo de Mega señaló que la jornada de elecciones en la capital iniciará con cielo cubierto, “se va a mantener con bastante nubosidad hasta las 11 horas, cuando se comienza a disipar esa nubosidad”.

En esa línea, el experto aconsejó escoger bien el momento para ir a votar: “Es obvio que si está más fresquito en la mañana, conviene ir a sufragar temprano”.

Además, advirtió que tanto este viernes como durante el fin de semana el índice ultravioleta será muy alto, por lo que insistió en la importancia del autocuidado. “Protéjase de la radiación e hidrátese antes de sentir sed”, aconsejó.

La situación, no obstante, se volverá más intensa la próxima semana. El lunes la temperatura máxima llegará a 34°C junto con un índice UV extremo, mientras que el martes se espera un leve descenso hasta los 32°C.