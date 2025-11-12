Si no puedes votar este domingo, esto es lo que debes hacer para no recibir multa

De acuerdo al Servel no todas las excusas deben presentarse el día de la votación, por lo que informarse correctamente es clave.

De acuerdo a la información entregada por el Servicio Electoral (Servel), no todas las excusas deben presentarse el día de la votación, por lo que informarse correctamente es clave.

¿Cuáles son las excusas válidas para no votar?

Estar enfermo (con certificado médico) o contar con calificación o certificación de discapacidad.

Encontrarse fuera del país o estar ubicado a más de 200 kilómetros del respectivo local de votación.

Estar desempeñando funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.

Cualquier otro impedimento grave (debidamente acreditado) que no permita cumplir con la obligación de votar.

Dónde excusarse si no puedes votar este domingo

El mismo día de las elecciones, deberás acudir a una comisaría para solicitar una constancia que acredite tu ubicación, la cual deberás conservar para presentarla ante el Juez si es necesario.

Esto se realiza solo en el caso de encontrarse fuera del país o estar ubicado a más de 200 kilómetros del respectivo local de votación.

Es importante recordar que esta constancia solo puede emitirse el domingo 16 de noviembre, es decir, no antes ni después de esa fecha.

Por otro lado, quienes tengan previsto viajar al extranjero el día de la elección deberán esperar a recibir la citación correspondiente y luego justificar su salida del país con la documentación requerida.

En tanto, si no puedes votar por cualquiera de las otras causales deberás esperar la citación del juzgado y será el juez quien decida la multa de acuerdo a la excusa presentada.