En los próximos días, la Región Metropolitana (RM) se verá afectada por una probable ola de calor con temperaturas que alcanzarán los 36º C en Santiago.

De acuerdo a Meteored, lo que se aproxima podría elevar todavía más las temperaturas a las que veníamos acostumbrados ya que el comienzo de la semana llegaría con un calor extremo que incluso podría marcar la primera ola de calor de la temporada.

Según los meteorólogos Alejandro Sepúlveda y Jaime Leyton, este lunes 17 de noviembre será el día más caluroso de la semana marcado por un golpe de calor que elevará los termómetros hasta los 33°C en el centro de Santiago y con registros aún más altos en zonas específicas de la RM.

Sepúlveda, periodista de Megatiempo, anticipó que el comienzo de la semana “se viene bravo”, señalando una mínima cercana a los 11°C y un índice UV catalogado como extremo.

También recalcó que “en algunos sectores vamos a llegar a 36°C en la Región Metropolitana”, una cifra que supera ampliamente lo habitual para la mitad de la primavera.

¿Ola de calor en Santiago?: pronostican máximas extremas de 36º para esta semana

Aunque el aumento de las temperaturas será significativo, los expertos descartan que estemos frente a una ola de calor. Sepúlveda remarcó que los criterios técnicos no se cumplen, aunque admitió que este lunes será un día inusualmente caluroso.



El martes las máximas continuarán elevadas en Santiago, pero con un leve descenso, moviéndose entre 12°C de mínima y 32°C de máxima.



En tanto, entre el miércoles y el jueves, la capital registrará valores más moderados, con máximas que bordearán los 28°C y 29°C, y mínimas cercanas a 11°C y 12°C.

El meteorólogo Jaime Leyton respaldó este escenario y comentó que la capital vivirá una semana que se moverá “entre lo caluroso y lo moderadamente caluroso”.



De acuerdo con su evaluación, habrá dos puntos clave; un primer peak el lunes y un segundo aumento hacia el fin de la semana.



Leyton explicó que el lunes algunas zonas urbanas podrían llegar a 34°C, mientras que entre martes y sábado se notará una baja más marcada.



“Particularmente entre jueves y sábado, que serán los días más frescos, con máximas entre 25°C y 27°C”, sostuvo.