El meteorólogo Alejandro Sepúlveda señaló que estas máximas de calor “nos servirá de ensayo” para los días próximos, cuando se esperan temperaturas aún más altas.

Este jueves, Santiago volverá a sentir el rigor del calor ya que la máxima superará los 30°C, dando inicio a una serie de días marcados por las altas temperaturas, que incluso podrían alcanzar los 34°C.

De acuerdo con el pronóstico del periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, el “calor estará presente en precordillera, en los valles, en el secano costero e incluso en el litoral de todas las regiones de la zona central”, y advirtió que las altas temperaturas se extenderán ampliamente por el centro del país”.

En ese contexto, el experto aseguró que este peak de calor “nos servirá de ensayo” para lo que está por venir, anticipando temperaturas aún más elevadas en los próximos días. “Para que nos preparemos para una jornada realmente sofocante”, destacó Sepúlveda.

Se esperan más de 32ºC: revisa a qué hora será el peak de calor en Santiago

De acuerdo con el portal Meteored, el peak de calor se sentirá entre las 14:00 y las 17:00 horas, franja en la que las temperaturas se mantendrán cercanas a los 32°C en gran parte de la capital.

Así se pronostican las temperaturas para este jueves en Santiago: