A partir de enero de 2026 comenzarán a entregarse dos nuevos bonos o beneficios que fueron aprobados en la Reforma de Pensiones y cuyo objetivo es aumentar las jubilaciones de los pensionados actuales y futuros.

Estos aportes se pagarán mensualmente y estarán dirigidos a todos los adultos mayores que ya se hayan retirado de su actividad laboral.

De acuerdo a la normativa vigente, estos bonos cuentan con una gran ventaja que es que no requieren postulación, ya que el Estado los entrega de manera automática a los pensionados que cumplan con los requisitos para recibirlos.

Los dos nuevos bonos que debutan en enero de 2026: revisa a quiénes están dirigidos

El Beneficio por Años Cotizados consiste en un aporte mensual extra, calculado en Unidades de Fomento (UF), que se añadirá a la pensión que ya perciben los jubilados por vejez o invalidez, ya sea a través de AFP o compañías de seguro. Su valor será de 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope máximo de 2,5 UF al mes, equivalente a 25 años de cotizaciones.

Beneficio por Años Cotizados

Si se comenzara a pagar con la UF a $39.577, los montos aproximados serían:

Mujer con 10 años de cotizaciones (1 UF): $39.577

Mujer con 20 años de cotizaciones (2 UF): $79.154

Mujer con 25 años de cotizaciones (2,5 UF): $98.942

Hombre con 20 años de cotizaciones (2 UF): $79.154

Hombre con 25 años de cotizaciones (2,5 UF): $98.942

Para recibir este beneficio, las mujeres deben haber cotizado al menos 120 meses (10 años) y los hombres 240 meses (20 años). Además, deben tener 65 años o más.

Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida (para mujeres)

Este beneficio consiste en una pensión vitalicia mínima de 0,25 UF al mes, dirigida exclusivamente a mujeres pensionadas.



Su objetivo es equiparar la pensión de las mujeres con la que recibirían los hombres de la misma edad, con igual ahorro previsional y grupo familiar, dado que las mujeres suelen recibir menos por tener mayor esperanza de vida. En la práctica, funciona como un complemento para reducir la brecha de género en las jubilaciones.

Este beneficio se aplicará a todas las mujeres que se jubilen desde los 60 años, pero el pago se inicia recién a los 65, y la edad de jubilación afecta el monto que recibirán: