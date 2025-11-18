En los últimos años, la Caravana Navideña de Coca-Cola se ha convertido en una tradición muy esperada durante las celebraciones de fin de año en Chile, reuniendo a familias completas que salen a ver su recorrido.
Se trata de un espectáculo familiar compuesto por camiones iluminados y decorados, acompañados de música y figuras navideñas, entre ellas el tradicional Viejito Pascuero o Santa Claus, que transitan por diversas comunas y ciudades del país.
Para este 2025, y de acuerdo con la información entregada hasta ahora por Coca-Cola, la caravana, integrada por seis camiones decorados, recorrerá distintas zonas entre el 1 y el 20 de diciembre, visitando localidades pertenecientes a siete regiones.
A continuación puedes revisar las fechas y ciudades ya confirmadas. En los próximos días se darán a conocer más detalles, como los trayectos exactos y los horarios de cada parada.
Caravana Navideña de Coca-Cola 2025: estas son las fechas y ciudades confirmadas
Región de Coquimbo
- Coquimbo – Sábado 20 Diciembre
- Región de Valparaíso
- Viña del Mar – Jueves 11 Diciembre
Región Metropolitana
- Puente Alto – Sábado 6 Diciembre
- Las Condes – Domingo 7 Diciembre
- Providencia – Martes 9 Diciembre
- San Joaquín – Miércoles 10 Diciembre
- La Reina – Sábado 13 Diciembre
- Peñalolén – Lunes 15 Diciembre
- Renca – Martes 16 Diciembre
- La Florida – Miércoles 17 Diciembre
- Maipú – Jueves 18 Diciembre
Región del Maule
- Talca – Jueves 4 Diciembre
Región del Biobío
- Concepción – Miércoles 3 Diciembre
Región de La Araucanía
- Temuco – Martes 2 Diciembre
Región de Los Lagos
- Puerto Montt – Lunes 1 Diciembre.