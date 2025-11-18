El desfile está integrada por seis camiones decorados y recorrerá distintas zonas entre el 1 y el 20 de diciembre,

En los últimos años, la Caravana Navideña de Coca-Cola se ha convertido en una tradición muy esperada durante las celebraciones de fin de año en Chile, reuniendo a familias completas que salen a ver su recorrido.

Se trata de un espectáculo familiar compuesto por camiones iluminados y decorados, acompañados de música y figuras navideñas, entre ellas el tradicional Viejito Pascuero o Santa Claus, que transitan por diversas comunas y ciudades del país.

Para este 2025, y de acuerdo con la información entregada hasta ahora por Coca-Cola, la caravana, integrada por seis camiones decorados, recorrerá distintas zonas entre el 1 y el 20 de diciembre, visitando localidades pertenecientes a siete regiones.

A continuación puedes revisar las fechas y ciudades ya confirmadas. En los próximos días se darán a conocer más detalles, como los trayectos exactos y los horarios de cada parada.

Caravana Navideña de Coca-Cola 2025: estas son las fechas y ciudades confirmadas

Región de Coquimbo

Coquimbo – Sábado 20 Diciembre

Región de Valparaíso

Viña del Mar – Jueves 11 Diciembre

Región Metropolitana

Puente Alto – Sábado 6 Diciembre

Las Condes – Domingo 7 Diciembre

Providencia – Martes 9 Diciembre

San Joaquín – Miércoles 10 Diciembre

La Reina – Sábado 13 Diciembre

Peñalolén – Lunes 15 Diciembre

Renca – Martes 16 Diciembre

La Florida – Miércoles 17 Diciembre

Maipú – Jueves 18 Diciembre

Región del Maule

Talca – Jueves 4 Diciembre

Región del Biobío

Concepción – Miércoles 3 Diciembre

Región de La Araucanía

Temuco – Martes 2 Diciembre

Región de Los Lagos