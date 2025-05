El misterio de las tapitas de Coca Cola en el Metro y la fake news de Matthei

“En caso de hallazgos arqueológicos se debe realizar un rescate, lo cual no significa que la obra esté detenida”, explica la experta.

Expertos desmienten el caso de tapitas de Coca-Cola en obras del metro

“Uno de los principales problemas que tenemos es, por ejemplo, en el Consejo de Monumentos. No puede ser que paren una obra de construcción durante un año porque se encontraron tapitas de Coca-Cola”. Así acusaba la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, la presunta detención de las obras de la Línea 7 del Metro de Santiago en medio de un debate de candidatos en la Semana de la Construcción 2025, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción.

“Yo tengo unas tapitas de Coca-Cola de 50 años Evelyn, realmente es de no creer“, agregó minutos después José Antonio Kast sobre la denuncia que no es nueva. En agosto de 2024, la ex alcaldesa de Providencia ya había hecho notar la situación ocurrida a eso de la altura del Costanera Center.

A pesar de su insistencia, expertos aseguran que aquella situación en las obras no es así. La arqueóloga de la Universidad de Chile y magíster en Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica, Ángela Guajardo, utilizó su cuenta de Instagram de difusión de contenido arqueológico para desmentir los dichos del curioso caso presentado por Matthei.

“Jamás en Chile se ha detenido una obra por un hallazgo de ese tipo. Desde el punto de vista legal y arqueológico eso es imposible“, dijo en un video la también integrante de la Oficina Técnica de Ñuble del Consejo de Monumentos Nacionales.

“El proyecto en cuestión correspondía a un pique de la Línea 7 del Metro, cuyas excavaciones se enmarcan dentro del proceso normal de evaluación ambiental. Se hacen pozos de sondeo y en caso de hallazgos arqueológicos se debe realizar un rescate, lo cual no significa que la obra esté detenida. Al contrario, está andando, pues estas acciones son parte de la obra misma”, agregó.

Guajardo no solamente aseguró de los dichos de Matthei son “totalmente falsos“, sino que además “jamás se encontraron tapas de Coca-Cola en el sitio, ni aparecen en los informes técnicos“.

“Aún así, la mentira se repite y se instala como verdad porque no es desmentida y también porque obviamente la mayoría de la gente no conoce cómo funciona la arqueología y la ley chilena”, indicó la arqueóloga.

Finalmente, volvió a criticar la denuncia realizada por Matthei apoyada por Kast: “Crean una narrativa falsa que desacredita la legislación ambiental y patrimonial, debilita los controles y facilita la aprobación de proyectos sin una evaluación rigurosa“.

El verdadero descubrimiento en las obras del Metro

Según Ángela Guajardo, en el sector sí se realizó un hallazgo patrimonial, que data de la era industrial en el sector. Sin embargo, aseguró que es “tristemente ignorado”.

“En este pique se recuperaron restos arqueológicos del siglo XIX y XX, relacionados con la antigua fábrica de hielo y cerveza Gubler y Cousiño, una de las más importantes del país, ubicada justo donde hoy se encuentra el Costanera Center“, dijo la integrante del Consejo de Monumentos Nacionales.

“Este es un caso emblemático del patrimonio industrial chileno, hoy casi olvidado”, añadió sobre la fábrica. La profesional considera que es importante estudiar dicho descubrimiento porque trata de un “pasado cotidiano poco conocido” y que “narra historias de personas comunes y corrientes”.