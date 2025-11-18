Cómo participar en los sorteos de BancoEstado que regala viajes por Chile para dos personas

En el marco de su aniversario, BancoEstado anunció un nuevo sorteo donde regalará 10 viajes por Chile para dos personas, por lo que surge la inquietud sobre cuáles son los requisitos para participar.
A ello también se suma la entrega de equipos tecnológicos de última generación y gift cards de decenas de reconocidas tiendas.
De acuerdo a la entidad bancaria, serán diez viajes por territorio nacional dentro de un listado de más de 40 premios.
Junto a ello, indicaron que los ganadores serán anunciados el 12 de enero de 2026.
Cómo participar en los sorteo de BancoEstado que regala viajes por Chile para dos personas
Requisitos para participar en el sorteo de BancoEstado:
- Ser cliente de BancoEstado con cédula de identidad vigente
- Ser persona natural con o sin giro comercial
- Ser mayor de 18 años
- Requisitos de productos bancarios:
- Haber contratado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 una o más Tarjetas de Crédito Visa (SMART, SMART+ o Platinum Convenio) o una Cuenta Corriente Digital
- Haberse registrado en el formulario de participación entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025
- Haber seleccionado los premios específicos por los cuales desea participar
- Requisitos de transacciones:
- Haber realizado al menos una compra con Tarjeta de Crédito o Débito Visa por un valor igual o superior a $5.000 (o USD 5 en transacciones internacionales) entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025
- La tarjeta debe estar activa, al día en sus pagos y vigente al momento del sorteo.
Junto a ello, debes realizar los siguientes pasos:
- Ingresar a BancoEstado y llenar al formulario de participación disponible en la plataforma digital de la institución EN ESTE LINK.
- Completa tu registro con los datos solicitados durante el período permitido (1 de octubre al 31 de diciembre de 2025) en el sistema del sorteo.
- Selecciona los premios por los cuales deseas participar. Tienes la opción de elegir una o más categorías según tus preferencias.
- Proporciona tu información de contacto actualizada para que BancoEstado pueda comunicarse contigo en caso de resultar ganador.
- Realiza compra de bienes y servicios con tu Tarjeta de Crédito o Débito Visa por valores iguales o superiores a $5.000 (o USD 5 en compras internacionales) durante el período establecido.