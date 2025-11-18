Cómo participar en los sorteos de BancoEstado que regala viajes por Chile para dos personas

De acuerdo a la entidad bancaria, serán diez viajes por territorio nacional dentro de un listado de más de 40 premios.

En el marco de su aniversario, BancoEstado anunció un nuevo sorteo donde regalará 10 viajes por Chile para dos personas, por lo que surge la inquietud sobre cuáles son los requisitos para participar.

A ello también se suma la entrega de equipos tecnológicos de última generación y gift cards de decenas de reconocidas tiendas.

Junto a ello, indicaron que los ganadores serán anunciados el 12 de enero de 2026.

Cómo participar en los sorteo de BancoEstado que regala viajes por Chile para dos personas

Requisitos para participar en el sorteo de BancoEstado:

Ser cliente de BancoEstado con cédula de identidad vigente

Ser persona natural con o sin giro comercial

Ser mayor de 18 años

Requisitos de productos bancarios:

Haber contratado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 una o más Tarjetas de Crédito Visa (SMART, SMART+ o Platinum Convenio) o una Cuenta Corriente Digital

Haberse registrado en el formulario de participación entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025

Haber seleccionado los premios específicos por los cuales desea participar

Requisitos de transacciones:

Haber realizado al menos una compra con Tarjeta de Crédito o Débito Visa por un valor igual o superior a $5.000 (o USD 5 en transacciones internacionales) entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025

La tarjeta debe estar activa, al día en sus pagos y vigente al momento del sorteo.

Junto a ello, debes realizar los siguientes pasos: