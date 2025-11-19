Cuánto subirá el precio de los combustibles a partir de este jueves 20 de noviembre

A través de su informe semanal, la Enap ratificó que tanto la bencina de 93 como la de 97 octanos registrarán alzas en sus precios.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó en cuánto subirán los precios de los combustibles a partir de este jueves 20 de noviembre.

En concreto, la bencina de 93 octanos experimentará un alza de 13,1 pesos por litro, mientras que la de 97 subiría $9,5 por litro.

En cuanto al diésel, la empresa estatal dio a conocer que también registrará un alza de $20,9 por litro a contar de este jueves.

Por otra parte, y respecto al kerosene, desde la Enap informaron que se prevé un alza de $16,1 por cada litro.

Cuál de los combustibles bajará de precio este jueves

Por el contrario, al detallar la variación del precio de los combustibles, indicó que el GLP vehicular presentaría una rebaja de $16,1 por litro.

Según reveló en su informe semanal, la compañía destacó la influencia de herramientas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Además de ratificar que no tiene la facultad de fijar ni regular los precios de los combustibles en Chile, ya que esa función recae en las distribuidoras del rubro, ENAP detalló la variaciones que registrarán el kerosene (parafina), las bencinas, diésel y GLP vehicular.

“En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo“, añadió.