A continuación puedes consultar qué sectores se verán afectados y los horarios en que se realizará la suspensión del suministro.

La empresa Enel informó que este jueves 20 de noviembre se realizará un nuevo corte de luz programados en 12 comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

Además, Enel explicó en su sitio web que estos cortes se anuncian con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades sin inconvenientes.

Si deseas verificar si tu domicilio está incluido en las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en este enlace, donde obtendrás toda la información necesaria HACIENDO CLIC ACÁ.

Por otra parte, si la suspensión del suministro afecta a personas electrodependientes, estas pueden solicitar ayuda comunicándose a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Qué comunas de Santiago se verán afectadas por el corte de luz de este jueves

Colina: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Huechuraba: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Independencia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 14:30 horas

Providencia: desde las 10:00 a las 14:00 horas

La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 11:00 a las 17:00 horas

San Joaquín: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 9:00 a las 15:00 horas

La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas

La Florida: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Maipú: desde las 9:00 a las 16:00 horas

En caso de posibles interrupciones en el suministro, Enel pone a disposición los siguientes medios de contacto: