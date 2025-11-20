La empresa Enel informó que este jueves 20 de noviembre se realizará un nuevo corte de luz programados en 12 comunas de Santiago.
De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.
Además, Enel explicó en su sitio web que estos cortes se anuncian con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades sin inconvenientes.
Si deseas verificar si tu domicilio está incluido en las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en este enlace, donde obtendrás toda la información necesaria HACIENDO CLIC ACÁ.
Por otra parte, si la suspensión del suministro afecta a personas electrodependientes, estas pueden solicitar ayuda comunicándose a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.
Qué comunas de Santiago se verán afectadas por el corte de luz de este jueves
Colina: desde las 10:30 a las 16:30 horas
Huechuraba: desde las 10:30 a las 16:30 horas
Huechuraba: desde las 10:30 a las 16:30 horas
Independencia: desde las 10:00 a las 16:00 horas
Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas
Las Condes: desde las 10:00 a las 14:30 horas
Providencia: desde las 10:00 a las 14:00 horas
La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas
Peñalolén: desde las 11:00 a las 17:00 horas
San Joaquín: desde las 10:00 a las 17:00 horas
Pedro Aguirre Cerda: desde las 9:00 a las 15:00 horas
La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas
La Florida: desde las 9:30 a las 15:30 horas
Maipú: desde las 9:00 a las 16:00 horas
En caso de posibles interrupciones en el suministro, Enel pone a disposición los siguientes medios de contacto:
- WhatsApp oficial: +56 9 9444 7606, donde es posible reportar emergencias y obtener información.
- App Enel Clientes Chile: disponible sin costo en Google Play, App Store y AppGallery.
- Sitio web enel.cl/clientes: allí se puede consultar el mapa de la Región Metropolitana para revisar tanto fallas como cortes programados.