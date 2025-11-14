MAPAS – Hasta seis horas sin electricidad: las comunas que se verán afectadas por cortes de luz este viernes 14 de noviembre

La empresa Enel Distribución informó que se realizarán cortes de luz programados en diversas comunas de la Región Metropolitana (RM) este viernes 14 de noviembre.
De acuerdo a la explicación de la compañía, la interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, los cuales podrían extenderse por hasta seis horas en algunos casos.
En total, serán 11 comunas las que se verán afectadas este viernes por los cortes de luz: Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Estación Central y Pudahuel.
Para verificar si tu domicilio será afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en ESTE LINK.
Las comunas y los horarios en dónde se registrarán cortes de luz este viernes 14 de noviembre en la Región Metyropolitana
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas
San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Pedro Aguirre Cerda: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas
Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas de este viernes.