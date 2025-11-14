Secciones
MAPAS – Hasta seis horas sin electricidad: las comunas que se verán afectadas por cortes de luz este viernes 14 de noviembre

Por trabajos programados, la empresa Enel informó que 11 comunas sufrirán interrupción en suministro eléctrico durante esta jornada.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

La empresa Enel Distribución informó que se realizarán cortes de luz programados en diversas comunas de la Región Metropolitana (RM) este viernes 14 de noviembre.

De acuerdo a la explicación de la compañía,  la interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, los cuales podrían extenderse por hasta seis horas en algunos casos.

En total, serán 11 comunas las que se verán afectadas este viernes por los cortes de luz: Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Estación Central y Pudahuel.

Para verificar si tu domicilio será afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en ESTE LINK.

Las comunas y los horarios en dónde se registrarán cortes de luz este viernes 14 de noviembre en la Región Metyropolitana

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas de este viernes.

