Concierto de Shakira: el motivo por el cual el Sernac ofició a productora Fénix y Puntoticket

La productora anunció que el show de Shakira se llevaría a cabo en el Estadio Nacional, pero una semana antes del espectáculo comunicó que se trasladaba hasta el Parque Estadio Nacional.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) confirmó este miércoles que, a días del concierto de la cantante Shakira en el Parque Estadio Nacional, decidió oficiar tanto a la productora Fénix Entertainment como a Puntoticket.

Aunque inicialmente la productora anunció que el show de la artista colombiana se llevaría a cabo en el Estadio Nacional, una semana antes del espectáculo comunicó que se trasladaba hasta el Parque Estadio Nacional.

En esa línea, planteó que aquello significó cambios de locaciones, y detalló que, por ejemplo, “el sector Andes era con asientos no numerados y con el cambio las personas ahora estarán de pie“.

Por qué el Sernac ofició a la productora Fénix y Puntoticket

De acuerdo con lo detallado por el Sernac, el propósito del oficio es obtener información que permita determinar el impacto de esta modificación en los asistentes al evento.

En esa línea, explicó que solicitó a ambas empresas antecedentes sobre la cantidad de entradas vendidas, procedimientos y plazos de devolución de dinero, así como las medidas adoptadas para comunicar el cambio y las eventuales compensaciones por gastos en que haya debido incurrir las personas consumidoras.

Asimismo, pidió el detalle de los protocolos para quienes soliciten devoluciones posteriores al evento y la copia del contrato entre la productora y la ticketera.

Recordó a la vez que, según lo estipulado en la Ley del Consumidor (LPC), todo lo que la empresa ofrece debe cumplirlo, ya sea horarios y artistas, entre otras condiciones relevantes.

Otros procedimientos del Sernac por conciertos de Shakira

El Sernac apuntó que esta no es la primera acción que se realiza por conciertos de Shakira, ya que este año también presentó una demanda colectiva en contra de Fénix Entertainment (cuya razón social es Patagonia Live SpA), quienes estuvieron a cargo de los shows de Shakira, programados originalmente para el 2 y 3 de marzo.

La acción se concretó tras no recibir una propuesta compensatoria que se hiciera cargo de los daños sufridos por miles de asistentes en el marco del Procedimiento Voluntario Colectivo que se había iniciado tras la suspensión de los conciertos.