Lluvia en Santiago: descienden las temperaturas en Región Metropolitana y este día volverían las precipitaciones

Revisa el pronóstico del tiempo para esta semana en la Región Metropolitana, el cual indica la probabilidad de que caigan precipitaciones en los próximos días.

Tras las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la Región Metropolitana (RM), el pronóstico del tiempo para esta semana indica que el clima estaría un poco más fresco, e incluso, podría volver la lluvia.

Bajo este contexto, se espera que en la zona central los termómetros estén por debajo de los 30°C en las próximas jornadas.

Teniendo en cuenta esto, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, fue más allá y deslizó la posibilidad de que a mediados de semana vuelva la lluvia a algunos sectores de Santiago.

Así lo explicó el experto: “Esa tendencia a estar caluroso, por la cercanía del verano climatológico que comienza el 1 de diciembre, se atenúa esta semana porque cerca a Santiago, cercano a la zona central, algunas cosas que favorecen el desarrollo nuboso y que hacen que no sea tan persistente esta tendencia al calor“.

En esa línea, aseguró que este lunes sería “lo más cálido de la semana, abarcando desde la zona desde la Región Metropolitana hasta la zona centro sur del país”.

El día que podría volver la lluvia a Santiago

Tras el ello, el meteorólogo mencionó que las temperaturas “disminuyen en el transcurso de la semana y además con algún toque de novedad ahí el miércoles en la tarde sobre la precordillera de Santiago y podría algo desplazarse hacia el interior”.

A lo que agregó: “Se ve sobre Santiago esta situación de altura que nos deja esta nubosidad más abundante y la probabilidad de precipitaciones en precordillera, en Cordillera con certeza, pero sobre la precordillera hay un detallito que podría caer algo y tal vez algunas gotitas débiles en Santiago en la parte más alta de las comunas del sector oriente”.

Por su parte, el especialista de la misma señal, Gonzalo Espinosa, mencionó que podrían caer de 2 a 5 milímetros de agua y que “hay alguna probabilidad hacia el día jueves y también viernes, en la cordillera principalmente”.