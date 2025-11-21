Se esperan hasta 38ºC en la RM: revisa las cinco regiones que vivirán una ola de calor el fin de semana

Es probable que el domingo la nubosidad en el litoral hará que las temperaturas comiencen a descender en Santiago y el calor se desplace hacia el sur.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en cinco regiones de la zona central y sur del país.

Los expertos señalan que podría tratarse de una ola de calor que podría alcanzar hasta los 38º en la Región Metropolitana (RM), la que se define cuando las máximas superan un umbral específico durante al menos tres días consecutivos.

Así también lo aseguró el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda. “En el centro de Santiago estamos entrando 31°C. En las zonas más cálidas de la Región Metropolitana, región de O’Higgins, región de Valparaíso, los termómetros pueden llegar hoy a 33°C“, señaló sobre este viernes.

“Mañana sábado se esperan 37°C en parte de la zona central. El domingo en tanto se va a nublar en el el litoral de la zona centro, entonces va a empezar a bajar la temperatura en Santiago, y el calor se va a desplazar hacia el sur“, dijo.

El aviso de altas temperaturas de Meteochile señala que una dorsal en altura generará calor intenso desde la mañana del viernes 21 de noviembre hasta la tarde del domingo 23, afectando a las siguientes regiones:

Región de O’Higgins. (Cordillera costa, valle, precordillera).

(Cordillera costa, valle, precordillera). Región del Maule. (Litoral).

(Litoral). Región de Ñuble. (Litoral).

(Litoral). Región del Biobío. (Cordillera costa, valle, precordillera.

(Cordillera costa, valle, precordillera. Región de La Araucanía. (Cordillera costa, valle, precordillera).

Otros pronósticos, como los de Meteored, estiman que la Región Metropolitana podría registrar máximas de entre 35 °C y 38 °C durante el fin de semana.

Los sectores interiores de Valparaíso, incluyendo Catemu, San Felipe y Los Andes, también podrían alcanzar temperaturas cercanas a los 35 °C.

De manera similar, los valles y áreas cordilleranas de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío se enfrentarían a un clima marcado por altas temperaturas y baja humedad.